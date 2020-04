Bachini: la Nazionale, lo scambio con Buffon, la squalifica per doping e la nuova vita da operaio

Jonathan Bachini era un'ala talentuosa, ma un demone, la cocaina, gli ha rovinato la carriera. Oggi ha ritrovato serenità e chiede di poter allenare.

La storia che raccontiamo comincia con una domanda, ancora oggi rimasta senza risposte: è giusto che lo sport punisca un'atleta, per un errore che ha commesso, pur grave, per tutta la sua esistenza, e non gli conceda un'occasione di rendenzione?

Questa domanda oggi se la fa anche Jonathan Bachini, il protagonista di questa storia. Ai più giovani il suo nome dirà magari poco, ma chi ha vissuto il calcio degli anni Novanta del secolo scorso e dei primi anni Duemila si ricorderà senza dubbio di quel ragazzo dai capelli chiari, lunghi e ricci, che dotato di grande talento, arrivò anche a vestire la maglia della Nazionale italiana.

Ala moderna, dalla corsa inesauribile, dotata di grandi qualità balistiche, e capace di giocare sia a destra, sia a sinistra, Bachini sembrava destinato ad una brillante carriera da professionista. Invece vedrà spegnersi prematuramente il suo sogno per un vizio chiamato cocaina e la squalifica a vita che gli sarà comminata.

L'ESPLOSIONE ALL'UDINESE E LA NAZIONALE

Nato a il 5 luglio 1975, Jonathan Bachini cresce calcisticamente con l'Alessandria e l' . Il club friulano nel 1994 inizia a mandarlo in prestito per formarlo ulteriormente. Gioca in C1 proprio con l'Alessandria e con la Stabia, poi un anno di B con il . In Puglia l'esterno fa piuttosto bene, con 23 presenze e 2 goal, e nel 1997/98 torna così alla base. Nel 3-4-3 di Alberto Zaccheroni diventa una pedina fondamentale.

Il 31 agosto 1997 debutta in nella sconfitta interna per 2-3 contro la di Malesani, ma l'ambientamento alla categoria è rapidissimo e già nella seconda giornata segna contro i salentini uno dei due goal con cui l'Udinese conquista i 3 punti in trasferta. Chiude la sua prima stagione nella massima serie con 29 presenze e 2 goal ed è fra i protagonisti della squadra rivelazione dell'anno, che conquista un ottimo 3° posto finale dietro e .

L'ala toscana fa molto bene anche nella stagione 1998/99 sotto la guida di Francesco Guidolin. Per lui 26 presenze e 4 goal in campionato. La gioia più grande per Jonathan è però la convocazione in Nazionale decisa dal nuovo C.t. Dino Zoff, che lo fa esordire con la maglia dell' il 10 ottobre del 1998 nella gara di qualificazione ad Euro 2000 contro la .

Gli Azzurri riscattano il k.o. contro il imponendosi 2-0 proprio allo 'Stadio Friuli' e Bachini subentra al 62' del secondo tempo, poco dopo il raddoppio di Del Piero, al posto di Eusebio Di Francesco.

"Ho inserito Bachini - spiega Zoff dopo la gara - perché volevo che mi desse una mano sul piano atletico e devo dire che stato bravo, perché ha lavorato molto".

A dicembre per il giocatore dell'Udinese arriva anche la seconda presenza azzurra nella sfida amichevole dell'Olimpico di contro le FIFA All Stars in occasione del 100° anniversario della FIGC. L'ala toscana gioca l'intero secondo tempo al posto di Albertini e vive il momento più alto della sua carriera.

BACHINI ALLA JUVENTUS

Vista la crescita e l'elevato rendimento, nell'estate del 1999 su Bachini decide di puntare la Juventus, orfana del tecnico Marcello Lippi, passato all'Inter. I bianconeri si affidano in panchina a Carlo Ancelotti e spendono in tutto 37 miliardi nella campagna acquisti: 12 di questi sono versati nelle casse dell'Udinese per l'ala toscana, il cui arrivo era stato comunque definito già nella precedente gestione.

Quella è però una squadra ricca di campioni, e per Bachini non è facile trovare spazio. L'esordio in bianconero arriva nella Coppa Intertoto, il 18 luglio 1999, contro i rumeni del Ceahlaul. In campionato gioca in tutto 13 gare, mentre nella seconda stagione a debutta anche in , subentrando nella ripresa a O'Neill nel 4-4 in trasferta con l'Amburgo.

"Niente male quei compagni eh... - ha commentato l'ex bianconero in un'intervista del 2019 a 'La Gazzetta dello Sport - Zizou era senza dubbio il più forte di tutti. Quando sbagliavi un passaggio, si girava e ti diceva 'tranquillo, è colpa mia'. Arrivai alla Juve tra la fine di un ciclo e l’inizio di un altro, mi aveva voluto Lippi e mi allenò Ancelotti, ma mi sono trovato benissimo dal punto di vista umano. Giocai meno del previsto, e dopo una breve parentesi al , andai al ". “Sicuramente ho sbagliato, dovevo aspettare. - dice col senno di poi in un'intervista a 'Sport Mediaset' per il programma Quelli della luna' - Ero giovane, all’Udinese avevo raggiunto il top e quando ho visto che non giocavo ho chiesto di andare via. Chissà, se fossi rimasto, sarei rimasto alla Juve 10 anni…".

In due anni a Torino totalizza 32 presenze in tutte le competizioni, senza mai trovare la rete. Per lui si profila una cessione, che puntualmente arriva nell'estate del 2001.

IL PARMA E LO SCAMBIO CON BUFFON

Per il ritorno in panchina di Marcello Lippi, dopo due stagioni senza successi, il Direttore generale della Juventus Luciano Moggi fa le cose in grande. Incassati quasi 150 miliardi di lire dalla cessione di Zidane al , con quei soldi rifà praticamente la squadra.

L'acquisto più oneroso è quello del portiere e proprio in questa operazione viene coinvolto Bachini: per strappare al Parma Gianluigi Buffon, versa infatti ai Ducali 70 milardi più il cartellino dell'ala livornese, valutato 35 miliardi.

"Non ho mai riflettuto sulla valutazione del mio cartellino ai tempi del famoso trasferimento di Buffon, ma secondo me la cifra era corretta - ha commentato Bachini a 'La Gazzetta dello Sport' - Ero un esterno bravo in tutte le fasi. Anche adesso è difficile trovare esterni così completi".

Con il portiere della Nazionale che diventa il nuovo numero uno della Juventus, Bachini si accasa dunque con i gialloblù. Ma l'avventura al Parma finisce dopo pochi mesi e una sola presenza in Serie A, e l'ala viene ceduta al Brescia di Carlo Mazzone.

LA SQUALIFICA PER DOPING E LA RADIAZIONE

Nel primo anno con le Rondinelle Bachini totalizza 9 presenze e 2 goal, che diventano 18 con una rete nella seconda. In quegli anni l'ala toscana gioca accanto a campioni come Baggio, Toni e Guardiola. I goal segnati continuano ad essere bellissimi, come quello a San Siro contro il il 10 giugno 2001. Nel 2004-05, con l'arrivo di Gianni De Biasi in panchina, parte da titolare nel ruolo di ala destra. Ma il 26 settembre 2004 accade il primo fatto che porterà alla fine anticipata della sua carriera.

Dopo Brescia- , infatti, nelle urine del giocatore livornese vengono trovate tracce di cocaina. Il 25 novembre Bachini viene squalificato per 9 mesi. La pena è tutto sommato mite rispetto alla richiesta di due anni avanzata dal Procuratore federale. Il giudice gli accorda infatti l'attenuante dell'"inconsapevolezza": in pratica il giocatore avrebbe accettato una bevanda a base di cocaina offerta da uno sconosciuto.

"Il messaggio che posso mandare ai giovani è di stare sempre attenti - ha dichiarato recentemente - di non fare nulla con leggerezza, di riflettere che basta un errore per compromettere tutto. Non ne vale la pena, le conseguenze possono essere molto pesanti e ti restano dentro ben oltre l’ambito sportivo. E per quanto sia ingiusto, un errore può marchiarti per sempre. Si dimenticano le cose belle, viviamo in una società che giudica e non perdona".

La sanzione sarà poi allungata a un anno dalla CAF e porta al licenziamento da parte del Brescia.

"Ci rimasi male perché avevo un ottimo rapporto con il presidente Corioni e con tutto l’ambiente. Avremmo potuto parlarne di più. In quel momento ero frastornato, come un pugile che prende un cazzotto all’improvviso".

I mesi passano, ma lontano dal pallone il vizio della cocaina per Bachini diventa un demone, una dipendenza di cui non riesce a fare a meno.

Bachini, nonostante le difficoltà, riesce a trovare vicino a casa una società che gli offre una nuova occasione: si tratta del Siena di Gigi De Canio, con cui firma nell'estate del 2005. L'ala colleziona 5 presenze nella prima parte di campionato e probabilmente pensa di potersi lasciare alle spalle il momento più buio, ma proprio allora quel demone torna a farsi sotto.

In occasione della partita di campionato Lazio-Siena del 4 dicembre 2005, infatti, Bachini viene trovato positivo a un metabolite della cocaina, il methylecgonine. Stavolta Bachini non ha scampo, e la presa di posizione delle autorità calcistiche nei suoi confronti è durissima. Il 3 marzo 2006 viene sospeso in via cautelativa, quindi successivamente radiato a vita dal mondo del calcio.

“La prima volta mi hanno messo la cocaina nel bicchiere a mia insaputa - ha spiegato in un'intervista a 'Sport Mediaset' per la trasmissione 'Quelli della luna' - ma è chiaro che l’errore di andare avanti è stato mio, ne ho pagato tutte le conseguenze, nella vita e nel calcio. Sono stato emarginato da questo mondo come fossi stato il Totò Riina del calcio. Sono spariti quasi tutti gli amici o presunti tali nel calcio, qualche telefonata all’inizio ma poi il nulla, sono stato trattato come un lebbroso. Ma io ce l'ho fatta e sono qui. Tra i pochi a chiamarmi Roberto Baggio, lui sì che è un vero campione, dentro e fuori".

LA NUOVA VITA DA OPERAIO E LA RICHIESTA DELLA GRAZIA

A 30 anni la carriera da calciatore per Bachini poteva considerarsi finita. Con il tempo però l'ex bianconero si è lasciato alle spalle il periodo più buio della sua vita e della sua carriera. Oggi lavora come operaio in una ditta che si occupa di logistica nel porto della sua città, Livorno, dove vive da alcuni anni, si è lasciato alle spalle un matrimonio finito male e ha ritrovato la serenità con la sua nuova compagna Sabina.

"Lei è stata fondamentale. Alcuni colleghi le hanno fatto vedere una mia foto dei tempi in cui giocavo, - racconta Jonathan a 'La Gazzetta dello Sport' - magro e con i capelli lunghi. 'Bella quest’applicazione', ha commentato. Loro insistevano: 'Guarda che questo è Jonathan”. E Sabina replicava: 'Sì, e io sono Belen Rodriguez'. Le ho raccontato tutto e adesso stiamo facendo i nostri progetti: speriamo di sposarci presto. A Livorno si dice che non può fare più buio di mezzanotte. Ecco, per me è stata mezzanotte per tanto tempo. Ho affrontato difficoltà familiari su cui non mi dilungo e mi sono rialzato. Adesso sono una persona felice e il futuro lo vedo roseo".

Con un sogno: quello di poter tornare nel mondo del calcio per fare l'allenatore.

"Sono passato dallo stipendio da calciatore a quello da operaio. Ho voltato pagina, ho riscoperto valori importanti, mi sono rimboccato le maniche con orgoglio e senza vergogna. Non ho mai chiesto aiuto a nessuno, anche se quando le cose per me andavano bene io cercavo sempre di dare una mano a chi soffriva. L’indifferenza della gente del calcio mi piacerebbe iniziare un percorso, magari allenare in un settore giovanile o fare l’osservatore".

Ma da FIGC e CONI non è arrivato nessun segnale in tal senso.

"Una possibilità penso sia giusto darmela… Solo Gianni Infantino, il presidente della FIFA, può concedermi la grazia. Spero che venga a conoscenza della mia storia e rifletta su questa opportunità. Il perdono sarebbe un messaggio prezioso anche per i ragazzi. Sono passati oltre tredici anni: se avessi ammazzato qualcuno, forse adesso sarei libero. Invece credo di essere l’unico o tra i pochissimi calciatori squalificati a vita. Io non ho fatto male a nessuno tranne che a me stesso: è giusto che paghi per sempre?".

L'unica risposta arrivata a Bachini è finora un assordante silenzio.