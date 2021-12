Babel, musica oltre al calcio: pubblicato un album rap autobiografico

Calcio e musica sono due mondi molto vicini. Sono molti infatti i giocatori che nel tempo libero si divertono a suonare e a cantare o che addirittura, come avvenuto qualche anno fa all'ex attaccante Pablo Daniel Osvaldo, mollano il pallone per tentare la carriera musicale. Fa parte di questa categoria Ryan Babel, attaccante del Galatasaray con un passato tra le altre nelle file di Ajax e Liverpool.

Il giocatore olandese, appassionato di musica fin dalla tenera età, ha deciso di portare avanti seriamente questa passione e di farne un vero e proprio lavoro. Una scelta in linea con la personalità di Babel, che ha deciso di raccontarsi in un album rap dal titolo "The Autobiography – Chapter 1".

Un progetto certamente innovativo, lontano dalla consueta autobiografia che molti giocatori decidono di scrivere più o meno a fine carriera. Del suo album Babel ha parlato in un'intervista al 'Guardian'.

"Quando sono tornato all’Ajax, più o meno due anni fa, sono stato avvicinato da un giornalista per iniziare a scrivere la mia autobiografia. A me sinceramente sembrava un po’ presto, non mi sentivo pronto, poi mi sono lasciato convincere. Quando abbiamo iniziato a lavorare, ci siamo messi a casa e ci siamo annoiati subito. Così abbiamo pensato di fare qualcosa di diverso, di veramente diverso. Abbiamo deciso di contattare alcuni miei amici qui in Olanda, persone che lavorano nella musica. Gli ho spiegato la mia idea, erano entusiasti di aiutarmi in questo progetto unico e così è iniziato il viaggio".

Di questo album per il momento sono stati pubblicati tre singoli: “Young Champ”, “Reminder” e “Open Letter”. Si tratta di testi certamente non convenzionali, in cui prende di mira qualche ex compagno (come Ibrahim Afellay) o qualche mister che non ha creduto in lui (come Van Gaal e Benitez).

Con questo album, Babel traduce in qualcosa di concreto il suo grande amore per la musica. Un progetto che finalmente ha potuto realizzare, anche perché - come rivela lo stesso giocatore al 'Guardian' - fino a non molti anni fa i giocatori che cercavano di esplorare altri mondi non erano visti di buon occhio.

L'articolo prosegue qui sotto

"Sono stato scoraggiato dai media, dall’atmosfera che sentivo intorno a me. All’epoca non erano molti i calciatori che andavano oltre le loro manifestazioni in campo, figuriamoci se si cimentavano nella musica. Io avevo 18, 19 anni, mi sono intimidito e ho fatto un passo indietro".

Per Babel dunque si apre la prospettiva di una nuova carriera, da affiancare per il momento a quella calcistica per poi magari sostituirla quando appenderà gli scarpini al chiodo.