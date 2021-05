Sollievo azzurro, Ferretti: “Tutti gli infortunati sono recuperabili”

Mancano poco più di due settimane al via dei Campionati Europei e per la Nazionale azzurra il cammino che porta a Euro 2020 è di fatto già iniziato.

Nel corso della giornata di martedì, i trentadue giocatori attualmente a disposizione di Roberto Mancini, hanno svolto a Santa Margherita di Pula il primo allenamento, al quale poi ne seguiranno altri due nelle giornate di mercoledì e giovedì, prima dell’impegno in amichevole con San Marino in programma venerdì sera a Cagliari.

Con l’avvicinarsi del debutto nella massima competizione continentale, l’attenzione di molti è focalizzata sulle condizioni di quei giocatori che sono attualmente alle prese con infortuni.

A fare il punto sulle loro condizioni ci ha pensato il responsabile dell’area medica della Nazionale Andrea Ferretti.

“Tutti i giocatori non in perfette condizioni fisiche - si legge sul sito ufficiale della FIGC - sono potenzialmente recuperabili. Bisogna valutare giorno per giorno, ma ora come ora per tutti non è escluso il recupero”.