Azerbaigian-Portogallo dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Portogallo e Azerbaigian si sfidano in un match di qualificazione a Qatar 2022: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Una serata storica, entrata di diritto negli annali del calcio. Cristiano Ronaldo ha fatto segnare un altro record in occasione dell'ultima sfida tra il suo Portogallo e l'Irlanda, giocata mercoledì sera. Con la doppietta realizzata tra l'89' e il 96', l'ex attaccante della Juventus ha staccato l'iraniano Ali Daei ed è diventato il calciatore più prolifico con la maglia di una nazionale.

La doppietta di Ronaldo ha regalato una vittoria che sembrava quasi un miraggio per il Portogallo di Fernando Santos contro una buona Irlanda, capace di difendersi bene e mantenere il vantaggio firmato da Egan al 46'. Poi il crollo nel finale sotto i colpi di CR7.

La selezione lusitana guida la classifica del Gruppo A delle qualificazioni UEFA ai Mondiali in programma in Qatar nel 2022 con 10 punti in quattro incontri, frutto dei successi contro Azerbaigian (1-0), Lussemburgo (1-3) e Irlanda (2-1), oltre al pari per 2-2 sul campo della Serbia.

In attesa della sfida di sabato contro l'Irlanda, l'Azerbaigian è ancora ferma al palo con zero punti dopo i ko contro Portogallo, Serbia e Lussemburgo.

Al momento, la classifica del Gruppo A recita: Portogallo (10), Serbia (7), Lussemburgo (6), Irlanda (0) e Azerbaigian (0).

In questa pagina tutte le informazioni su Azerbaigian-Portogallo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

Azerbaigian-Portogallo, partita valida per la quinta giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali del 2022, si giocherà martedì 7 settembre 2021 al Baku Olympic Stadium di Baku. Calcio d’inizio programmato alle 18.00.

Il match tra Azerbaigian e Portogallo sarà trasmesso in chiaro da Mediaset e il canale di riferimento sarà Canale 20 .

Azerbaigian-Portogallo sarà trasmessa anche in streaming e sarà quindi visibile su dispositivi come pc, notebook, smartphone e tablet attraverso Mediaset Play. Per seguire la sfida del Baku Olympic Stadium di Baku basterà collegarsi al sito della piattaforma o utilizzare l’apposita app.

AZERBAIGIAN (3-4-3): Magomedalyev; Medvedev, Hahgverdi, Salahli; A. Huseynov, Makhmudov, Garayev, Ibrahimli; Ozobic, Ghorbani, Bayramov.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Pereira, Joao Moutinho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo, Jota. All. Fernando Santos