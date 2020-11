AZ-Napoli dove vederla: Sky o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Quinto turno di Europa League, il Napoli gioca in casa dell'AZ: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streming.

AZ-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: AZ-

AZ- Data: 3 dicembre 2020

3 dicembre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky, TV8

Sky, TV8 Streaming: Sky Go, Now TV e TV8

La gara del quarto turno contro il Rijeka è stata a dir poco particolare, così come quella di campionato contro la , vista la notizia della scomparsa di Diego Armando Maradona. Ora il Napoli si rituffa in per un match 'più normale': di fronte l'AZ, per chiudere il discorso qualificazione.

Capolista del girone F con nove punti, il Napoli è balzato in testa al gruppo dopo il pari a sorpresa della contro lo stesso AZ: sia i baschi che gli olandesi hanno due lunghezze dalla formazione di Gattuso, in una giornata che potrebbe confermare le posizioni o ribaltarle completamente.

Nella gara d'andata l'AZ aveva superato a sorpresa il Napoli, che ora deve assicurarsi un successo per evitare di essere in svantaggio dall'eventuale arrivo a pari punti nell'ultima giornata. Con un occhio ad una Real Sociedad impegnata in casa del Rijeka, già eliminato con zero in classifica nei primi cinque turni.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su AZ-Napoli: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO AZ-NAPOLI

La sfida tra AZ e Napoli si giocherà giovedì 3 dicembre alle ore 21, in quel di Alkmaar: match in programma alla AFAS Stadion per il quinto turno di Europa League.

AZ-Napoli sarà visibile in diretta tv su Sky, dove si può seguire tutta l'Europa League. La gara del quinto turno sarà visibile in tv sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). Match anche in chiaro, su TV8.

Il match tra AZ e Napoli sarà disponibile in diretta su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite l'applicazione scaricabile su smartphone, tablet e pc. In alternativa la gara di Europa League sarà online su Now TV, previo acquisto di uno dei pacchetti dedicati.

In streaming sarà possibile seguire AZ-Napoli anche in chiaro, grazie al sito di TV8.

AZ-Napoli si potrà seguire anche con la diretta testuale che potrete trovare su Goal: tutti gli aggiornamenti sulle formazioni che scenderanno in campo e il racconto minuto per minuto delle azioni più importanti.

L'AZ non dovrebbe rinunciare alla stellina Boadu in attacco: accanto a lui l'altro giovane Stengs e De Wit, anche se spera pure Sugawara. In difesa Hatzidiakos potrebbe prendere il posto dell'ex Letschert.

Gattuso potrebbe confermare la squadra che ha superato il Rijeka nell'ultimo turno di Europa League, e dunque cambiare qualcosa rispetto all'undici visto contro la Roma. In attacco Petagna davanti a Politano, Zielinski ed Elmas, con Demme e Lobotka al centro. In difesa Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Ghoulam a difendere Meret.

AZ ALKMAAR (4-3-3): Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, Stengs, Koopmeiners; Stengs, Boadu, De Wit.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna.