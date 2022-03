AZ-Juventus Youth League dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

AZ-JUVENTUS YOUTH LEAGUE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: AZ-Juventus

Data: 2 marzo 2022

Orario: 14.00

Canale tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Football

Dopo aver superato il proprio girone, chiuso al primo posto davanti a Chelsea, Zenit e Malmo come la prima squadra, la Juventus Primavera di Andrea Bonatti sfida i pari età dell'AZ, formazione olandese, negli ottavi di finale della Youth League, la più importante competizione internazionale a livello giovanile.

Se la Juventus ha disputato i gironi, l'AZ è passato attraverso i vari turni playoff, eliminando in sequenza gli azeri del Qabala, i francesi dell'Angers e gli spagnoli del Villarreal. Gli olandesi hanno estromesso gli ultimi due avversari dopo i calci di rigore.

AZ e Juventus si affronteranno in gara di sola andata, : la vincente dell'ottavo di finale affronterà nei quarti di finale di Youth League la vincente della sfida tra gli inglesi del Liverpool e i belgi del Genk.

L'articolo prosegue qui sotto

Qui potrete trovare tutte le informazioni su AZ-Juventus di Youth League: dove vedere la partita in diretta tv e in diretta streaming e le formazioni.

ORARIO AZ-JUVENTUS YOUTH LEAGUE

AZ-Juventus, ottavo di finale di Youth League, si giocherà nel primo pomeriggio di mercoledì 2 marzo 2022 all'AFAS Trainingscomplex di Wijdewormer, cittadina a una trentina di chilometri da Alkmaar, la casa dell'Under 19 dell'AZ. Il calcio d'inizio della sfida tra la formazione olandese e quella bianconera è in programma alle ore 14.00.

DOVE VEDERE AZ-JUVENTUS YOUTH LEAGUE IN TV

AZ-Juventus di Youth League sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport, che detiene i diritti della competizione. Il match, in particolare, sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

AZ-JUVENTUS YOUTH LEAGUE IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati a Sky Sport potranno assistere ad AZ-Juventus di Youth League anche in diretta streaming grazie a SkyGo, applicazione scaricabile su dispositivi come pc, smartphone o tablet. L'alternativa è NOW, piattaforma che propone il meglio della programmazione satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI AZ-JUVENTUS YOUTH LEAGUE

AZ (4-4-2): Westerveld; van Aken, Goes, Dekker, Engel; Twisk, Schouten, de Jong, Koster; Poku, van Brederode.

JUVENTUS (4-2-3-1): Senko; Savona, Nzouango, Muharemovic, Turicchia; Sekularac, Omic; Maressa, Hasa, Iling; Chibozo.