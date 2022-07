AZ-Bologna dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bologna affronta in amichevole l’AZ in Olanda: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Quarta uscita stagionale per il Bologna. La compagine felisinea, dopo aver concluso il ritiro di Pinzolo e aver battuto nelle sue prime amichevoli la Settaurense (8-0), l’ASD Pinzolo Val Rendena (5-0) ed il Castiglione delle Stiviere (7-1), si prepara ad affrontare il suo primo test match con un avversario di caratura importante.

Gli uomini guidati da Sinisa Mihajlovic infatti sfideranno l’AZ Alkmaar, formazione olandese che si è piazzata al quinto posto nello scorso campionato di Eredivisie, guadagnandosi dunque la possibilità di prendere parte agli spareggi della Conference League.

Per la compagine di Alkmaar si tratterà della sua quinta amichevole estiva. Sin qui ha già affrontato avversarie di rango come lo Zwolle, i greci del PAOK e dell’Olympiakos, i belgi del Westerlo, ma anche i bosniaci del Tuzla City in una sfida valida per le qualificazioni alla Conference League.

AZ quindi sulla carta più avanti nella preparazione, in considerazione del fatto che ha già fatto il suo esordio in una partita ufficiale e che debutterà in campionato il prossimo 7 agosto (contro il G.A. Eagles), ma proprio per questo Sinisa Mihajlovic avrà a disposizione la possibilità di vedere qual è lo stato di forma raggiunto dalla sua squadra.

La sfida con l’AZ rappresenterà ovviamente anche l’occasione per vedere da vicino la crescita dei nuovi arrivati in casa rossoblù.

In questa pagina tutte le informazioni su AZ-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO AZ-BOLOGNA

L’amichevole che vedrà in campo AZ e Bologna si disputerà domenica 24 luglio 2022 all’AFAS Stadion di Alkmaar, ovvero l’impianto che ospita le partite della compagine olandese. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 17,00.

DOVE VEDERE AZ-BOLOGNA IN TV

L’amichevole AZ-Bologna sarà trasmessa in diretta televisiva dall’emittente satellitare Sky. Il canale di riferimento sarà Sky Sport Football (203 del satellite).

AZ-BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING

Come di consueto, gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire la sfida anche in streaming su dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, o ancora su dispositivi quali pc, MAC e notebook, attraverso Sky Go.

Per vedere AZ-Bologna sarà sufficiente loggarsi e scegliere l’evento o il canale di riferimento.

PROBABILI FORMAZIONI AZ-BOLOGNA

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski: Soumaoro, Bonifazi, Theate; De Silvestri, Schouten, Ferguson, Cambiaso; Orsolini, Barrow; Arnautovic.