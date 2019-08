AZ Alkmaar, allarme stadio dopo il crollo: "Il recupero richiederà qualche anno"

Dopo il crollo di una parte della copertura dell'AFAS Stadion, c'è il rischio di una battaglia legale fra l'AZ Alkmaar e il Comune.

Il crollo di una parte del tetto dell'AFAS Stadion potrebbe avere conseguenze gravi e di lungo periodo per l'AZ Alkmaar, la squadra dell'Eredivisie olandese che usufruiva dell'impianto per giocarvi le proprie partite casalinghe.

L'AZ ha giocato giovedì scorso nello Stadio dell'ADO Den Haag, e sembra difficile possa riutilizzare il suo impianto in tempi brevi. Il professore di Progettazione strutturale Rob Nijsse dell'Università tecnica di Delft, infatti, intervistato dal quotidiano 'Algemeen Dagblad', stima infatti in alcuni anni i tempi di rimessa in sicurezza dello stadio dopo l'accaduto. Questo perché all'orizzonte si profila una possibile battaglia legale fra il club olandese e il Comune di Alkmaar su responsabilità e oneri di ricostruzione, nonché dei possibili casi giudiziari.

"Il tempo ragionevole di recupero della struttura è di qualche anno".

Secondo sempre il quotidiano locale, il Comune olandese ha già inviato all'AZ Alkmaar una lettera con 'procedura d'emergenza', chiedendo la chiusura immediata dell'area dove è avvenuto il crollo, degli spazi sottostanti, del parcheggio della tribuna colpita, delle altre tribune e del terreno di gioco alle persone. Se l'AZ non risponderà (la società ha annunciato l'intenzione di adire le vie legali) sarà il Comune a mettere i sigilli all'impianto.

L'AZ dovrà inoltre in tempi brevi recarsi in Comune per redigere un piano d'azione.

"Prima che le persone possano entrare nelle parti dello stadio messe a rischio dal crollo, è necessario presentare un piano d'azione per i lavori di demolizione e riparazione richiesti, e inviarcelo per l'approvazione. Durante lo stato di avanzamento dei lavori, valuteremo quali aree di volta in volta possano essere riaperte".

La probabilità che vi siano delle controversie giudiziarie è molto elevata, e questo comporterebbe il dilatarsi dei tempi per rimettere in sicurezza l'impianto. Secondo sempre l'esperto professor Nijsse, esiste tuttavia la possibilità che l'AZ Alkmaar decida di farsi carico dell'assunzione di un costruttore e di un appaltatore per realizzare di suo i lavori. In questo caso per rendere nuovamente operativo lo stadio potrebbe essere sufficiente un anno.

Intanto il Dutch Safety Board, l'autorità di pubblica sicurezza olandese, ha individuato altre 2 violazioni e 2 criticità nella costruzione dello stadio, avvenuta nel 2016, che potrebbero generare nuovi crolli nella parte restante del tetto.