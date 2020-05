Ayoze Perez svela il retroscena: "Ho rifiutato Barcellona e Real Madrid"

Dopo aver fatto la trafila nelle giovanili del Tenerife Ayoze Perez è stato chiamato a una scelta difficilissima: il talento spagnolo ha raccontato l'interesse di e , spiegando perchè ha invece deciso di continuare la propria carriera in Premier League.

Ai microfoni di 'talkSport', Perez è entrato nel dettaglio di quell'estate del 2014, quando si fecero avanti le due big spagnole:

"Real Madrid e Barcellona mi volevano per le rispettive seconde squadre, ma ciò significava continuare a giocare in seconda divisione. Ovviamente giocare in club come questi è sempre speciale, ma il fatto di giocare in seconda divisione mi ha fatto pensare che forse non sarebbe stata la scelta giusta".