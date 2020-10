L'avvocato Grassani su Juve-Napoli 3-0: "Sentenza erronea e infondata"

Continuano le discussioni su - , gara che settiimana scorsa Giudice Sportivo ha assegnato alla Juventus con una vittoria per 3-0 a tavolino.

L'avvocato Mattia Grassani, legale del Napoli, ha confermato la volontà del club di fare ricorso in appello e che ritiene la sentenza sbagliata e infondata.

"Definirei la sentenza erronea, infondata e meritevole di riforma in secondo grado. Occorre fare chiarezza sui tempi. Il Napoli venerdì sera ha presentato la dichiarazione di reclamo, con richiesta di avere accesso agli atti ufficiali che si compongono per una buona parte con la documentazione da noi prodotta a corredo del reclamo in primo grado, ma soprattutto con un voluminoso dossier fatto dalla Procura Federale su cui il giudice sportivo ha fondato parte della decisione".