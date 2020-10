Le avversarie del Milan in Europa League: tutto su Celtic, Sparta Praga e Lille

Il Milan è stato inserito nel Girone H di Europa League insieme a Celtic, Sparta Praga e Lille. Tutto sulle avversarie dei rossoneri.

Sorteggio non troppo fortunato per il che, dopo aver superato i preliminari, è stato inserito nel Girone H di con , Sparta Praga e .

Soprattutto i francesi erano forse la squadra da evitare presente in quarta fascia. Mentre scozzesi e cechi possono vantare una grande esperienza internazionale.

CELTIC

La squadra cattolica di Glasgow è arrivata alla fase a gironi di Europa League dopo essere stata eliminata dai preliminari di Champions per mano del Ferencvaros, prossimo avversario della . Allenato dall'esperto Neil Lennon, che ha preso il posto di Brendan Rodgers nel febbraio 2019. Il Celtic dopo lo stop causa coronavirus ha vinto l'ultimo campionato scozzese con ampio margine sui , storici rivali cittadini, collezionando così il noto titolo consecutivo. In squadra figura anche una vecchia conoscenza della come l'ex , Ntcham. Lennon varia spesso modulo passando da un offensivo 4-2-3-1 al 3-4-1-2. I colpi dell'ultimo mercato sono il portiere Barkas, acquistato dall' Atene, e il bomber albanese Ajeti arrivato dal e già autore di 5 goal in 9 partite. In difesa invece c'è il promettente Ajer, a lungo obiettivo proprio del Milan.

SPARTA PRAGA

Lo Sparta Praga ha chiuso l'ultimo campionato ceco al terzo posto dietro Slavia Praga e Slovan Liberec, qualificandosi di diritto alla fase a gironi di Europa League. L'allenatore è Vaclav Kotal, promosso dalla squadra B. Attualmente guida la classifica a punteggio pieno con 5 vittorie in altrettante partite. Tra i nuovi acquisti c'è anche Krejci, esterno arrivato dal . Schierato quasi sempre con la difesa a tre, lo Sparta può contare su una coppia d'attacco particolarmente prolifica: Lukas Julis e Adam Hlozek hanno finora segnato 8 goal in due. In rosa inoltre c'è anche Libor Kozaz, esperto bomber con un passato alla .

LILLE

Erano senz'altro una delle squadre da evitare presenti nell'urna della quarta fascia. Il Lille attualmente occupa il secondo posto in con 11 punti in 5 partite, frutto di tre vittorie e due pareggi. Nella scorsa stagione invece era al quarto posto prima dello stop causato dal coronavirus, posizione che gli è valsa la qualificazione diretta ai gironi di Europa League. In estate i francesi hanno perso la stella Osimhen, passato al , ed il difensore Gabriel che si è trasferito all' . Parte della cifra incassata da queste cessioni è stata reinvestita sull'acquisto di Jonathan David, talento arrivato dal Gent. Il modulo base del tecnico Galtier è il 4-4-2. Oltre al già citato David, spiccano l'esperienza di capitan Fonte in difesa e Soumaré a centrocampo. Senza dimenticare i giovani talenti Renato Sanches, Ikoné e Weah jr, figlio dell'indimenticato bomber rossonero George.