Le avversarie della Juventus in Champions: tutto su Barcellona, Dinamo Kiev e Ferencvaros

Juventus nel Gruppo G di Champions League: tutto su Barcellona, Dinamo Kiev e Ferencvaros. Cristiano Ronaldo ritrova Messi, Lucescu contro Pirlo.

La ci riprova. Dopo l'amara eliminazione agli ottavi di finale nella scorsa edizione contro il , i bianconeri allenati da Pirlo sono stati inseriti nel Gruppo G della 2020/21 con l'obiettivo mai nascosto di fare più strada possibile per tentare di conquistare quella coppa che manca in bacheca addirittura dal lontano 1996. I Campioni d'italia, inseriti in prima fascia, se la vedranno in gare di andata e ritorno con , e Ferencvaros.

BARCELLONA

E' stata un'estate bollente in casa blaugrana, dove a tenere banco sono state le frizioni tra Lionel Messi ed il presidente Bartomeu. La Pulce alla fine è rimasta e per la prima volta sfiderà l'eterno rivale Cristiano Ronaldo in maglia bianconera. Tante le cessioni eccellenti col Barcellona che ha salutato Vidal, Rakitic e soprattutto Luis Suarez. Sulla panchina del 'Camp Nou' al posto di Valverde c'è Ronald Koeman, mentre i volti nuovi sono Dest e Coutinho, ex di ritorno dal . In campo gli occhi saranno puntati anche su Miralem Pjanic e Arthur, due che fino a qualche mese fa avrebbero giocato la gara a maglie invertite. Oltre a Messi l'uomo più pericoloso è Ansu Fati, stellina che brilla ormai di luce propria. Il tutto in attesa del possibile acquisto di un nuovo numero 9. In porta, considerata l'indisponibilità di ter Stegen, contro la dovrebbe esserci l'altro ex Neto.

DINAMO KIEV

Qualificata alla fase a gironi tramite i playoff dopo aver eliminato il Gent. La Dinamo Kiev di Mircea Lucescu, maestro di Pirlo al , non era uno degli avversati più temibili presenti in terza fascia. Il tecnico romeno schiera la squadra con un 4-3-3. La Dinamo ha iniziato molto bene questa stagione vincendo la Supercoppa contro lo e attualmente occupa il primo posto in campionato con 10 punti raccolti nelle prime quattro partite. Nella scorsa stagione invece ha chiuso seconda, addirittura 23 punti dietro lo Shakthar, mentre a livello internazionale la corsa si era arrestata nella fase a gironi di . La stella è l'ultimo acquisto Gerson Rodrigues, attaccante rientrato questa estate dopo il prestito in . Da seguire anche il centrocampista Shaparenko.

FERENCVAROS

La squadra ungherese torna in Champions League venticinque anni dopo l'ultima volta. Nei preliminari ha eliminato tra le altre anche il , mentre all'ultimo turno ha superato il Molde. L'allenatore è l'ex attaccante ucraino Rebrov, compagno di Shevchenko ai tempi della Dinamo Kiev. Dinamo Kiev con cui, a meno di clamorose sorprese, si giocherà il terzo posto del gruppo. 31 campionati in bacheca, l'ultimo dei quali vinto nella scorsa stagione con ben tredici punti di margine sulla seconda, la stagione del Ferencvaros è iniziata con due vittorie e un pareggio nelle prime tre giornate.