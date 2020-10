Le avversarie dell'Atalanta in Champions: tutto su Liverpool, Ajax e Midtjylland

Atalanta inserita nel girone D di Champions League con Liverpool, Ajax e Midtjylland: andiamo alla scoperta di queste avversarie.

E' andata tutto sommato bene all' nell'odierno sorteggio dei gironi di : i bergamaschi partivano dalla terza fascia e sono stati inseriti nel gruppo D insieme a , e Midtjylland. I ragazzi di Gasperini proveranno a replicare il percorso della passata stagione che li ha visti arrivare fino ai quarti di finale, con il sogno di approdare tra le migliori quattro d'Europa infrantosi solo nei minuti finali di un match tiratissimo contro il di Neymar e Mbappé.

LIVERPOOL

Questa è una squadra che non ha bisogno di presentazioni: campione d'Europa nel 2019, campione d' pochi mesi fa dopo 30 anni di astinenza, finalista perdente del Community Shield. Mirino puntato soprattutto sul tridente delle meraviglie che fa sognare i tifosi 'Reds': Salah, Firmino e Mané saranno lo spauracchio della difesa nerazzurra, che comunque sarà sollecitata anche dagli altri reparti come il centrocampo, che ora può contare su un grandissimo innesto come Thiago Alcantara. La squadra di Jürgen Klopp è una delle favorite d'obbligo per la vittoria finale, candidata principale per il primo posto del girone: l'Atalanta ha però già dimostrato di non temere confronti sulla carta impari, riuscendo a ribaltare i pronostici iniziali.

Altre squadre

AJAX

L'articolo prosegue qui sotto

Negli occhi degli amanti del bel calcio è ancora impressa la cavalcata dei ragazzi di ten Hag nella stagione 2018/2019, interrottasi in semifinale in maniera davvero rocambolesca contro il : quella era una squadra molto diversa dall'attuale, che non presenta più gente del calibro di de Ligt, Ziyech e Van de Beek, nel frattempo ceduti a suon di milioni. Una rivoluzione che ha ridimensionato il tasso tecnico della rosa, guidata dal capitano e uno dei giocatori più rappresentativi, Dusan Tadic. Attenzione anche a Quincy Promes e David Neres, occhio di riguardo pure per il talento 18enne Ryan Gravenberch, considerato in il 'nuovo Pogba'. In difesa spiccano le presenze e l'esperienza di Daley Blind e Nicolas Tagliafico, mentre la porta sarà protetta da Onana, ormai certezza e non più bella sorpresa.

MIDTJYLLAND

Almeno sulla carta, questa è la cenerentola del raggruppamento, alla prima partecipazione in assoluto nella fase a gironi della Champions League. Campione di in carica, ha iniziato il suo cammino in Europa a partire dal secondo turno preliminare: eliminate nell'ordine , e Slavia Praga. Squadra dalla forte anima africana, ha in Pione Sisto il suo calciatore più rappresentativo: recentemente è tornato a 'casa' dopo quattro stagioni trascorse al Vigo, successive ai primi anni di carriera che lo hanno visto crescere proprio tra le fila del Midtjylland. L'unico precedente con un club italiano è quello col nei gironi dell' 2015/2016, con due sconfitte: 1-4 in casa e 0-5 al 'San Paolo'.