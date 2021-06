Austria avversaria dell'Italia: Alaba, Arnautovic ed entusiasmo alle stelle

E' l'Austria la seconda classificata del girone C, che sfiderà dunque la Nazionale azzurra negli ottavi di finale.

Con l'Olanda già prima del girone C e la Macedonia sicura del quarto posto, l'Italia attendeva lo scontro diretto tra Austria ed Ucraina per determinare la propria avversaria agli ottavi di finale di Euro2020. Ad avere la meglio a sorpresa, viste le grandi prestazioni del team Shevchenko è stata la formazione biancorossa, che dovrà vedersela dunque con la Nazionale azzurra nel primo turno ad eliminazione diretta.

Da molti in realtà l'Austria era vista come possibile outsider del torneo, visto e considerando dei giocatori abituati a grandi palcoscenici, ma mai considerati come possibili grandi rivali ad Euro2020 una volta messi tutti insieme nella selezione guidata da Franco Foda.

Foda, tecnico tedesco che da giocatore ha militato in club come Kaiserslautern e Bayer Leverkusen, allena oramai da un ventennio (principalmente lo Sturm Graz) e nel 2018 è stato scelto come selezionatore dell'Austria, con buoni risultati. Ora può dire la sua agli Europei, provando a fare la storia contro la Nazionale azzurra.

La stella dell'Austria è senza dubbio alcuno David Alaba, uno dei giocatori più vincenti a livello di club negll'ultimo decennio, che dopo una vita al Bayern Monaco ha sposato la causa del Real Madrid a costo zero. Terzino, centrale e mediano, si tratta come noto di uno dei più duttili calciatori in circolazione. Pericolo in ogni zona del campo.

L'Austria gioca con un quadrato 3-5-2 in cui Alaba attualmente gioca come centrale di difesa, ma all'occorrenza può essere impiegato anche come esterno a centrocampo. In Italia il secondo uomo più conosciuto è decisamente Arnautovic, ex attaccante dell'Inter (con cui ricordiamo ha vinto il Triplete), in goal nel primo turno contro la Macedonia prima di essere squalificato.

L'attacco dell'Austria può però contare su uno dei classe 1999 più interessanti del panorama europeo, ovvero Baumgartner: anche lui gioca in Bundesliga, come la gran parte dei giocatori convocati da Foda: un 22enne che nasce come trequartista ma che in Nazionale gioca come seconda punta al fianco di Kaladzjic, un altro giovane terribile. Una coppia che ha portato di fatto Arnautovic a ricoprire il ruolo di riserva.

Se Alaba è il giocatore di più valore e storia, negli ultimi anni si è ritagliato un posto da protagonista in Bundesliga e Champions League, Sabitzer: tuttocampista anche in questo caso a dir poco duttile, sfiora di consueto la doppia cifra in campionato, ma sa anche recuperare palloni in lungo e in largo. Insomma, un elemento che il trio di centrocampo dell'Italia dovrà tenere particolarmente d'occhio: è il classe 1994 il giocatore più imprevedibile, capace di far esplodere la scintilla e i fuochi d'artificio utili a rendere l'Austria la vera mina vagante del torneo.

Grazie alla vitttoria contro l'Ucraina e a quella del primo turno contro la Macedonia del Nord, con la sconfitta contro la rinata Olanda nel mezzo, l'Austria è alla fase ad eliminazione diretta di una grande competizione dopo decenni. La formazione biancorossa ha sempre gettato le armi al primo turno degli Europei e dei Mondiali negli ultimi quarant'anni: ora si ritrova ad avere grande fiducia ed entusiasmo, alle stelle.

Qualcosa a cui l'Italia dovrà stare attenta: anche la Nazionale azzura però è sulle ali dell'entusiasmo strabordante come non mai. In una gara ad eliminazione diretta può succede di tutto: non solo fame e qualità. Servirà, non serve nasconderlo, anche un pizzico di fortuna.