Avventura in Spagna per il figlio di Del Piero: è in prova col Getafe

Il primogenito dell'ex numero 10 della Juventus è in prova nel settore giovanile del club che milita nella Liga spagnola.

Del Piero riparte dalla Spagna? Sì, è tutto vero, anche se in realtà stiamo parlando del figlio della bandiera che tutti abbiamo ammirato con la maglia della Juventus e della Nazionale.

Tobias, 15 anni nonché primogenito dell'ex numero 10 bianconero, dopo l'esperienza con la Juventus Academy di Los Angeles dove ha vissuto con la famiglia fino a poco tempo fa è approdato in Spagna nel corso del mese di agosto.

Uno sbarco in terra iberica per nulla causale, perché Tobias Del Piero da pochi giorni ha iniziato un periodo di prova all'interno del settore giovanile del Getafe, come riportato da 'AS'.

Alessandro Del Piero e il figlio, infatti, sono stati intercettati dalle parti di Madrid da metà agosto e insieme avevano assistito al match di campionato tra Real Madrid e Almeria, prima di recarsi a Valdebebas, quartiere generale dei Blancos, per incontrare la squadra e la vecchia conoscenza Carlo Ancelotti.

Un soggiorno madridista tutt'altro che casuale, dunque. E che porterà il figlio di uno dei calciatori italiani più rappresentativi al mondo ad approcciare per la prima volta con un club professionistico su suolo europeo.