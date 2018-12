Avventura in Giappone per Pecchia: ufficialmente allenatore dell'Avispa Fukuoka

Nuova avventura per l'allenatore italiano, ex Verona, Fabio Pecchia. E' stato infatti ufficializzato come nuovo tecnico della compagine giapponese dell'Avispa Fukuoka.

Questo il comunicato emesso al riguardo: "Dalla stagione 2019, il signor Fabio Peccia è stato nominato allenatore della squadra principale di Avispa Fukuoka".

ファビオ ペッキア氏 監督就任のお知らせ https://t.co/K81p244uEj — アビスパ福岡 (@AvispaF) 14 dicembre 2018

Sono arrivate anche le sue prime parole: "Sono molto eccitato di questa nuova sfida in Giappone. Così come la nazionale giapponese ha fatto bene all'ultimo mondiale di Russia 2018 il calcio giapponese appare in buono sviluppo. Ho esperienze come allenatore e vice allenatore in Italia, Spagna ed Inghilterra e voglio ringraziare la società per avermi dato questa opportunità di migliorarmi come allenatore e di imparare come persona la cultura giapponese".

L'Avispa Fukuoka milita nella J2 League, ossia la serie b nipponica, ed ha concluso la stagione al settimo posto.