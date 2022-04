AVELLINO-VIBONESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Avellino-Vibonese

Avellino-Vibonese Data: 16 aprile 2022

16 aprile 2022 Orario: 17:30

17:30 Canale tv: Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports, 196 Sports

L'Avellino prosegue nella sua marcia verso il playoff: con il Bari ormai matematicamente irraggiungibile in cima alla classifica, per i campani l'obiettivo è guadagnare posizioni per avere uno slot migliore negli spareggi promozione.

Di fronte nella 37ª giornata c'è la Vibonese, fanalino di coda della classifica alla ricerca di speranze di salvezza da conquistare al playout dopo il ritiro del Catania.

La gara d'andata si è conclusa 0-1 con il goal decisivo di Carriero.

L'articolo prosegue qui sotto

In questa pagina troverete tutte ciò che dovete sapere su Avellino-Vibonese: dalle ultime di formazione a dove seguire la gara in diretta TV e streaming.

ORARIO AVELLINO-VIBONESE

Avellino e Vibonese si sfideranno allo stadio Partenio sabato 16 aprile 2022 alle ore 17:30. La gara è valida per la 37ª giornata del girone C di Serie C.

DOVE VEDERE AVELLINO-VIBONESE IN TV

Avellino-Vibonese sarà trasmessa in diretta tv su Eleven Sports, scaricando l'app su Smart TV o fornendosi di dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

AVELLINO-VIBONESE IN DIRETTA STREAMING

Avellino-Vibonese sarà disponibile in diretta streaming su Eleven Sports: da pc e notebook sarà sufficiente collegarsi sul sito della piattaforma oppure scaricare l'app su smartphone o tablet. Per i residenti all'estero c'è la piattaforma di streaming 196 Sports.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO-VIBONESE

AVELLINO (3-5-2): Forte; Chiti, Scognamiglio, Bove; Ciancio, De Francesco, Aloi, Kragl, Mignanelli; Di Gaudio, Murano.

VIBONESE (3-5-2): Mengoni; Risaliti, Carosso, Polidori; Corsi, Basso, Zibert, Bellini, Grillo; Curiale, Spina.