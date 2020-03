Avellino-Ternana dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

L'Avellino sfida la Ternana nella 30ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L'Avellino di Eziolino Capuano affronta in casa la Ternana di Fabio Gallo nella 30ª giornata del Girone C di Serie C. La gara si disputerà a porte chiuse per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, secondo le disposizioni rese note dal Governo italiano.

Sono 17 i precedenti in gare ufficiali disputati in casa degli irpini fra le due squadre: il bilancio è in equilibrio con 5 vittorie per i Lupi, 6 successi rossoverdi e 6 pareggi. Quello del Partenio-Lombardi sarà inoltre il terzo confronto stagionale fra le due formazioni: nel match dell'andata la squadra campana si è imposta 1-0 al Liberati, mentre in Coppa si sono imposti fuori casa gli umbri col punteggio di 1-0.

L'Avellino è undicesimo in classifica assieme a Virtus Francavilla e Cavese a quota 37 punti, frutto di 10 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte, la Ternana si trova invece al 5° posto con 51 punti e un cammino di 14 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte.

Altre squadre

I biancoverdi vengono da un pareggio, 2 vittorie e una sconfitta nell'ultimo turno contro il Bari, le Fere arrivano da una sconfitta e 3 pareggi consecutivi nelle ultime 4 giornate. Alessandro Di Paolantonio è il miglior marcatore dell'Avellino con 7 goal, mentre sempre con un bottino di 7 marcature Alexis Ferrante è il bomber della Ternana. In questa pagina tutte le informazioni su Avellino-Ternana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

AVELLINO-TERNANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Avellino-Ternana

Avellino-Ternana Data: 8 marzo 2020

8 marzo 2020 Orario: 17.30

17.30 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

ORARIO AVELLINO-TERNANA

Avellino-Ternana si disputerà il pomeriggio di domenica 8 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino, a porte chiuse. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Luca Zufferli della sezione di Udine, è previsto per le ore 17.30. Sarà il 18° confronto fra le due squadre in gare ufficiali in casa degli irpini.

La sfida del Girone C di Serie C,, sarà trasmessa in esclusiva in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports , che si è aggiudicata i diritti dell'intero campionato. In virtù dell'accordo con la Lega Pro, vista l'emergenza Coronavirus, la gara, come tutte le altre fino al 3 aprile, sarà visibile in chiaro gratuitamente da tutti i tifosi e gli appassionati: per poterla seguire sarà sufficiente completare la registrazione sulla piattaforma.

Gli utenti registrati al servizio potranno seguire la partita anche in tv se in possesso di un modello smart di ultima generazione, compatibile con l'applicazione, o collegando al proprio televisore un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca della partita sarà curata da Vito Coppola.

Gli utenti registrati ad Eleven Sports potranno seguire la partita Avellino-Ternana in diretta streaming in chiaro anche sul proprio personal computer o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo invece occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Capuano dovrebbe schierare gli irpini con il 3-5-2. Davanti Micovschi potrebbe avere un turno di riposo: spazio dunque Ferretti con Albadoro. A centrocampo Celjak e Parisi presidieranno le due fasce, con Di Paolantonio in cabina di regia e Garofalo e Izzillo mezzali. In porta sarà confermato Dini, mentre la linea difensiva a tre potrebbe essere composta da Illanes, Laezza e Bertolo. Indisponibili Morero e De Marco.

Modulo a specchio per Gallo, che punterà davanti sul tandem composto da Partipilo e Ferrante. In mediana Parodi (favorito su Furlan) e Mammarella saranno i due esterni, con Palumbo in cabina di regia e Paghera e Damian mezzali. In difesa è recuperato Bergamelli, che dovrebbe prendere il posto di Diakité nella linea a tre con Russo e Sini. Fra i pali agirà Iannarilli. Ancora out per infortunio Suagher, Celli e Defendi.

AVELLINO (3-5-2): Dini; Illanes, Laezza, Bertolo; Celjak, Garofalo, Di Paolantonio, Izzillo, Parisi; Ferretti, Albadoro.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Russo, Bergamelli, Sini; Parodi, Paghera, Palumbo, Damian, Mammarella; Partipilo, Ferrante.