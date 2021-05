Avellino-Sudtirol dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Continuano i playoff di Serie C, l'Avellino affronta il Sudtirol: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

AVELLINO-SUDTIROL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Avellino-Sudtirol

Avellino-Sudtirol Data: 30 maggio 2021

30 maggio 2021 Orario: 17.30

Canale tv: Eleven Sports Sky Primafila (canale 254 satellite)

Streaming: Eleven Sports

Dopo aver eliminato il Palermo, l'Avellino approda al secondo turno dei playoff nazionali di Serie C. Di fronte ai campani, per poter approdare alla final four, c'è il Sudtirol, che nell'ultimo turno ha superato la Pro Vercelli guadagnandosi la possibilità di sognare la Serie B.

Vista la miglior posizione in campionato, sarà l'Avellino a giocare tra le mura amiche l'andata, mentre a Bolzano il Sudtirol disputerà in casa il match di ritorno. In questa fase dentro le squadre che si sono classificate seconde in campionato, ovvero Padova, Alessandrie e Catanzaro.

Qui potete trovare tutto ciò che dovete sapere su Avellino-Sudtirol: dalle ultime sulle formazioni fino a dove seguire la partita in tv e streaming .

ORARIO AVELLINO-SUDTIROL

Il match tra Avellino e Sudtirol si giocherà domenica 30 maggio 2021 allo Stadio Partenio di Avellino. Calcio d'inizio alle ore 17.30. Ritorno il 2 giugno, stessa ora.

Avellino-Sudtirol sarà visibile su Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti di trasmissione di tutta la Serie C. Il match sarà visible scaricando l'app su smart tv o su qualsiasi dispositivo collegato alla tv che supporti le app. La sfida sarà visibile anche su Sky Primafila (canale 254 del satellite).

Avellino-Sudtirol sarà trasmessa in diretta streaming sulla app di Eleven Sports, disponibile su tutti i sistemi e su vari dispositivi, dal pc al notebook, da smartphone a tablet.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Laezza, Dossena, Illanes; Ciancio, Carriero, Aloi, D'Angelo, Tito; Fella, Maniero.

SUDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Fabbri, Polak, Vinetot, Morelli; Tait, Gatto, Fink; Voltan, Casiraghi; Odogwu.