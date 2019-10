Avellino-Reggina dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

L'Avellino sfida la Reggina nella 12ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L'Avellino di Eziolino Capuano sfida in casa la Reggina capolista di Domenico Toscano nella 12ª giornata del Girone C di Serie C. Gli irpini sono tredicesimi in classifica con 14 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, i calabresi comandano la classifica imbattuti con 25 punti e un cammino con 7 vittorie e 4 pareggi.

Nei 16 precedenti fra le due squadre in gare ufficiali disputati in casa dell'Avellino, quest'ultimo conduce con 7 vittorie, 6 pareggi e 3 affermazioni degli amaranto. I biancoverdi sono reduci da 2 pareggi, una sconfitta e una vittoria nelle ultime 4 gare giocate, gli amaranto hanno collezionato un pareggio e 3 vittorie consecutive nelle ultime 4 giornate.

L'attaccante francese Gabriel Charpentier è il miglior marcatore dei campani con 4 reti realizzate, mentre la punta Simone Corazza è il bomber della Reggina e il capocannoniere del campionato con un bottino di ben 9 centri. In questa pagina tutte le informazioni su Avellino-Reggina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

AVELLINO-REGGINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO AVELLINO-REGGINA

Avellino-Reggina si disputerà il pomeriggio di domenica 27 ottobre 2019 alle ore 15.00 nel palcoscenico dello Stadio Partenio-Lombardi di Avellino. Il confronto, che sarà arbitrato dal signor Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo, sarà il 17° in gare ufficiali in casa dei Lupi fra le due formazioni.

Sarà la piattaforma web Eleven Sports a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida Avellino-Reggina. Gli utenti potranno seguire la partita anche in tv se in possesso di un moderno modello smart compatibile con la app opure collegando al proprio televisore un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La telecronaca della gara sarà affidata a Michele Ficetola.

Gli abbonati ad Eleven Sports potranno anche seguire Avellino-Reggina in diretta streaming sul proprio pc o notebook, collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'applicazione.

Eziolino Capuano dovrebbe affidarsi al 3-5-2. Alfageme e Celjak non sono al meglio e qualora fossero convocati partirebbero dalla panchina. In attacco fiducia alla coppia composta da Albadoro e Charpentier, che hanno superato i rispettivi problemi fisici. A centrocampo ci sarà regolarmente in regia Di Paolantonio, nonostante qualche acciacco conseguenza della sfida infrasettimanale. Sulle corsie laterali agiranno Micovschi a destra e Parisi a sinistra, mentre De Marco e Karic dovrebbero essere i due interni. Dietro, davanti al portiere Tonti, considerato il forfait di Morero, k.o. per un problema muscolare rimediato contro il Bari, linea difensiva a tre composta da Zullo, Illanes e Laezza.

Toscano non dovrebbe apportare grossi cambiamenti rispetto alla squadra che in settimana ha travolto l'AZ Picerno. Dietro, davanti al portiere Guarna, la linea difensiva a tre sarà composta da Loiacono, Blondett e Marco Rossi. A centrocampo sarà ancora out per squalifica il greco Sounas: gli interni saranno Nicolò Bianchi e De Rose, mentre Rolando e Garufo presidieranno le due fasce. In attacco conferma per il tandem composto dal 'Tanque' Denis e da Corazza, alle loro spalle ci sarà Bellomo sulla trequarti. Panchina per Doumbia e Reginaldo, pronti eventualmente a subentrare.

AVELLINO (3-5-2): Tonti; Zullo, Illanes, Laezza; Micovschi, De Marco, Di Paolantonio, Karic, Parisi; Albadoro, Charpentier.

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondett, M. Rossi; Rolando, Bianchi, De Rose, Garufo; Bellomo; Denis, Corazza.