Avellino-Potenza dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Avellino sfida il Potenza nella 31ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

AVELLINO-POTENZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Avellino-Potenza

Avellino-Potenza Data: 17 marzo 2021

17 marzo 2021 Orario: 20.30

20.30 Canale tv: Rai Sport (numero 57 HD e 58 del digitale terrestre), Eleven Sports

Rai Sport (numero 57 HD e 58 del digitale terrestre), Eleven Sports Streaming: Rai Play, raisport.rai.it, Eleven Sports

L'Avellino di Piero Braglia ospita il Potenza di Fabio Gallo nella 31ª giornata infrasettimanale del Girone C di Serie C. Gli irpini sono secondi in classifica con 57 punti, frutto di 17 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, e hanno un ritardo di 9 lunghezze dalla capolista Ternana e un vantaggio di 5 sul Bari.

I lucani si trovano invece in 15ª posizione a quota 28, con un cammino di 7 successi, 7 pareggi e 13 k.o., e un vantaggio di una sola lunghezza sulla zona retrocessione. Nei 12 precedenti in gare ufficiali fra le due formazioni prevalgono i pareggi, 5, a fronte di 4 successi dei campani e 3 vittorie dei Leoni.

I biancoverdi sono reduci da 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 giornate e sono in serie positiva da 13 gare, i rossoblù invece hanno collezionato 2 pareggi e 2 vittorie nelle precedenti 4 gare disputate.

Giuseppe Fella e Riccardo Maniero sono i due bomber dell'Avellino con 8 centri stagionali, mentre Allan Baclet è il giocatore più prolifico nell'attuale rosa del Potenza, anche se il migliore marcatore stagionale della squadra, con 10 reti, resta Pietro Cianci, passato al Bari nel calciomercato invernale.

In questa pagina tutte le informazioni su Avellino-Potenza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO AVELLINO-POTENZA

Avellino-Potenza si disputerà la sera di mercoledì 17 marzo 2021 nel palcoscenico dello Stadio Partenio - Adriano Lombardi di Avellino. Il fischio d'inizio della gara è in programma alle ore 20.30.

La partita Avellino-Potenza sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalla Rai sul canale Rai Sport (numero 57 HD e 58 del digitale terrestre).

Il match del Partenio potrà inoltre essere visto sulle smart tv di ultima generazione, mediante la piattaforma web Eleven Sports, scaricando l'apposita applicazione. Per usufruire del servizio bisognerà precedentemente sottoscrivere un abbonamento, scegliendo la durata in base alle proprie esigenze.

Tifosi e appassionati potranno seguire Avellino-Potenza in diretta streaming gratuita sulla piattaforma della tv pubblica, Rai Play, o sul sito di Rai Sport. In alternativa sarà possibile vedere la gara in streaming su Eleven Sports, sottoscrivendo un abbonamento.

La partita sarà visibile sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia su pc e notebook, scaricando le relative applicazioni o, in alternativa, collegandosi ai siti ufficiali delle due piattaforme.

Braglia si affiderà al 3-5-2. Davanti Santaniello e Bernardotto potrebbero rilevare dal 1' Fella e Maniero, partiti dall'inizio nel recente impegno di Monopoli. A centrocampo capitan Aloi agirà in cabina di regia, con Carriero e D'Angelo mezzali ai suoi lati e Ciancio e Tito (favorito su Adamo) sulle due fasce. In difesa, davanti a Forte, Illanes, Miceli e Luigi Silvestri formeranno la difesa a tre.

Gallo non disporrà per squalifica del laterale mancino Sepe e risponderà con un 4-3-1-2. Davanti il figlio d'arte Lorenzo Di Livio sarà il trequartista alle spalle della coppia d'attacco Mazzeo-Baclet. A centrocampo Bucolo sarà il regista, con Manuel Ricci e Zampa mezzali. In difesa, davanti al portiere Marcone, Coccia e Panico saranno i due terzini, mentre Di Somma e Gigli formeranno la coppia centrale.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Illanes, Miceli, L. Silvestri; Ciancio, Carriero, Aloi, D'Angelo, Tito; Santaniello, Bernardotto.

POTENZA (4-3-1-2): Marcone; Coccia, Di Somma, Gigli, Panico; M. Ricci, Bucolo, Zampa; Di Livio; Mazzeo, Baclet.