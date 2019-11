Avellino-Potenza dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

L'Avellino sfida il Potenza nel posticipo del 14° turno del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L'Avellino di Eziolino Capuano sfida in casa il Potenza di Giuseppe Raffaele nel posticipo del lunedì della 14ª giornata del Girone C di Serie C. Gli irpini si trovano in zona retrocessione al 15° posto in classifica, a pari merito con la Cavese, a quota 14 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte, i lucani invece sono scivolati al 5° posto con 24 punti e un cammino di 7 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.

Nei 22 precedenti finora disputati fra le due formazioni in gare ufficiali, prevalgono i pareggi,10, a fronte di 8 vittorie campane e di 4 successi dei rossoblù. I Lupi sono reduci da un pareggio, una vittoria e 2 sconfitte consecutive in campionato, cui ha fatto seguito il successo nella Coppa di Serie C contro la Cavese, i leoni invece hanno rimediato una vittoria, un pareggio e due sconfitte nelle ultime 4 gare di campionato e un successo prestigioso sulla Reggina in

L'attaccante francese Gabriel Charpentier è il miglior marcatore dell'Avellino con 5 goal, mentre Antonio Giosa, Orlando Viteritti e Manuel Ricci sono i giocatori più prolifici del Potenza con 2 reti segnate a testa. In questa pagina tutte le informazioni su Avellino-Potenza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

AVELLINO-POTENZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO AVELLINO-POTENZA

Avellino-Potenza si disputerà la sera di lunedì 11 novembre 2019 alle ore 20.45 nel palcoscenico dello Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. La gara sarà diretta dal signor Matteo Marchetti di Ostia Lido e sarà la 23ª in gare ufficiali fra le due formazioni.

Il posticipo Avellino-Potenza sarà trasmesso in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che si è aggiudicata i diritti dell'intero campionato di Serie C.

Gli abbonati potranno seguire la partita anche in tv se in possesso di un moderno modello di smart tv compatibile con l'applicazione o collegando al proprio televisore un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca della partita sarà curata da Danilo Sorrentino.

La partita sarà inoltre trasmessa in tv in chiaro dalla Rai su Rai Sport (canale 57HD e 58 del digitale terrestre), con collegamento a partire dalle ore 20.40.

Tifosi e appassionati avranno due possibilità per seguire in diretta streaming la sfida Avellino-Potenza. Gli abbonati ad Eleven Sports potranno seguire la gara sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone: nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo invece occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Il posticipo del Girone C di Serie C sarà inoltre visibile in diretta streaming in chiaro sulla piattaforma della Rai, Rai Play, e sul sito di Rai Sport.

Eziolino Capuano dovrebbe confermare il grosso della squadra che nel precedente turno ha perso 3-1 con il Catanzaro. L'unica novità potrebbe essere fra i pali, dove Tonti si candida a rimpiazzare Abibi. Davanti a lui nonostante il recupero di capitan Morero, visti i pochi minuti che l'italo argentino ha sulle gambe, la difesa a tre dovrebbe vedere ancora una volta Illanes accanto a Zullo e Laezza. Per il resto il centrocampo sarà il medesimo visto all'opera al Ceravolo, con Celjak e Parisi esterni, Di Paolantonio regista e De Marco e Rossetti mezzali. In attacco Micovschi agirà da trequartista alle spalle dell'unica punta, che sarà il francese Charpentier.

Raffaele, che non sarà in panchina per squalifica, non avrà a disposizione un pilastro della difesa come il brasiliano Ermerson, anche lui sanzionato dal Giudice sportivo dopo il cartellino rosso contro la Reggina. Il modulo dovrebbe essere ancora il 3-5-2, visto che Ricci non è al meglio e dovrebbe partire dalla panchina. Al posto di Emerson in difesa giocherà Silvestri, che completerà il reparto con Sales e Giosa davanti all'estremo difensore Ioime. Sulla mediana Viteritti e Sepe saranno i due esterni, con Coppola playmaker e Dettori e Iuliano interni. Vuletich e Arcidiacono si candidano a comporre il tandem d'attacco, ma sono insidiati da Murano e Ferri Marini.

AVELLINO (3-5-1-1): Tonti; Illanes, Zullo, Laezza; Celjak, De Marco, Di Paolantonio, Rossetti, Parisi; Micovschi; Charpentier.

POTENZA (3-5-2): Ioime; Sales, Giosa, Silvestri; Viteritti, Dettori, Coppola, Iuliano, Sepe; Vuletich, Arcidiacono.