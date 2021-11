AVELLINO-AZ PICERNO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Avellino-AZ Picerno

Avellino-AZ Picerno Data: 20 novembre 2021

20 novembre 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Sky Sport (254 satellite), Eleven Sports

Sky Sport (254 satellite), Eleven Sports Streaming: Eleven Sports, SkyGo, 196 Sports

Non è andato in pausa durante la sosta delle Nazionali ed ora il girone C di Serie C continua ad appassionare milioni di fans di tutta Italia. Per il 15esimo turno di campionato, in programma c'è la sfida tra l'Avellino e l'AZ Picerno. In palio punti per puntare alla zona playoff.

Se l'Avellino ha ottenuto tre vittorie nelle ultime cinque gare, con il sesto posto che la mantengono attualmente in piena zona playoff, il Picerno è a tre lunghezze dal decimo (il primo utile per i playoff) dopo due sconfitte e due pari nelle ultime quattro gare.

La società di Picerno ha così deciso per l'esonero di Palo, sostituito da Colucci: una prova subito importante per il nuovo tecnico, che proverà a presentarsi ai suoi nuovi tifosi con un risultato positivo, utile ad invertire la rotta dell'ultimo periodo.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Avellino-AZ Picerno dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO AVELLINO-AZ PICERNO

La gara tra Avellino e Picerno è in programma sabato 20 novembre 2021 alle ore 17:30. Appuntamento allo Stadio Partenio di Avellino per la nuova giornata di Serie C.

DOVE VEDERE AVELLINO-PICERNO IN TV

Avellino-AZ Picerno sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, visibile grazie all'app dedicata disponibile sulle moderne smart tv. La gara sarà inoltre visibile su Sky: sull'emittente satellitare servirà sintonizzarsi sul canale 254.

AVELLINO-AZ PICERNO IN DIRETTA STREAMING

Sarà inoltre possibile seguire in diretta streaming su Eleven Sports, Avellino-Picerno. Per farlo basta atticare l'abbonamento mensile o annuale, scaricando l'app, sia sul proprio cellulare o tablet, sia su pc o notebook, oppure collegandosi con il sito ufficiale delle piattaforma. In alternativa c'è 196 Sports: ma solamente per i residenti all'estero. Su Sky Go, servizio di Sky, partita in diretta scaricando l'app.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO-PICERNO

AVELLINO (4-2-3-1): Forte; Rizzo, Dossena, Silvestri, Tito; Matera, D'Angelo; Micovschi, Di Gaudio, Kanoute; Maniero

AZ PICERNO (4-2-3-1): Albertazzi; Guerra, Allegretto, De Franco, Finizio; De Ciancio, Pitarresi; Reginaldo, De Cristofaro, Carrà; Gerardi.