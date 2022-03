AVELLINO-PALERMO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Avellino-Palermo

• Data: 13 marzo 2022

• Orario: 14.30

• Canale TV: Eleven Sports

• Streaming: Eleven Sports

Big match al Partenio-Lombardi tra Avellino e Palermo. Una sfida che potrà dire molto sulle ambizioni di fine stagione per entrambe le squadre. Avellino e Palermo sono reduci da due netti successi che hanno permesso di tenersi nelle zone alte della classifica. In particolare gli irpini, approfittando degli scivoloi di Catanzaro e Virtus Francavilla, possono tentare addirittura il sorpasso per il secondo posto.

L'Avellino ha 52 punti frutto di 13 vittorie, 13 pareggi e 3 sconfitte con 39 reti fatte e 21 subite. Nelle ultime cinque sfide sono tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. In casa nessuna sconfitta, ma anche sette pareggi in quattordici gare. Le sette vittorie portano a 28 punti il bottino caslingo, il settimo nel girone. Gli irpini, però, provengono da tre vittorie di fila in casa.

Il Palermo, invece, ha 48 punti ottenuti tramite 13 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte con 44 reti fatte e 27 subite. Rendimento altalenante nelle ultime cinque uscite: tre vittorie intervallate da due sconfitte. Lontano dal Barbera il rendimento non è da squadra di vertice: solo 11 i punti con 2 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. Nessuna vittoria nelle ultime cinque uscite con tre sconfitte e due pareggi.

Sarà anche una sfida tra bomber: da una parte Riccardo Maniero, 10 reti fin qui, dall'altra il vice capocannoniere del girone, Matteo Brunori, a segno da sette partite di fila e autore già di 16 reti.

All'andata è finita 1-1 tra Palermo e Avellino che si sono incontrati nella scorsa stagione ai playoff: Avellino vincente per virtù del miglior piazzamento nel girone (sconfitta in Sicilia, vittoria con identico risultato in Campania).

In questa pagina troverete tutte informazioni relative a Avellino-Palermo: dalle formazioni a dove seguire la gara in diretta TV e streaming.

ORARIO AVELLINO-PALERMO

La gara tra Avellino e Palermo, in programma domenica 13 marzo 2022, sarà disputata allo stadio "Partenio-Lombardi" di Avellino. Calcio d'inizio fissato alle 14:30.

DOVE VEDERE AVELLINO-PALERMO IN TV

Sarà possibile seguire Avellino-Palermo in diretta TV su Eleven Sports: per farlo bisognerà scaricare l'app sulle moderne Smart TV e, dopo aver attivato l'abbonamento dedicato, selezionare l'evento

AVELLINO-PALERMO IN DIRETTA STREAMING

Avellino-Catania potrà essere seguita anche in diretta streaming sempre su Eleven Sports: una volta registrati e aver attivato l'abbonamento sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma e selezionare l'evento.

In alternativa c'è 196 Sports, piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO-PALERMO

AVELLINO (3-5-2): Forte; Dossena, Scognamiglio, Mignanelli; Ciancio, Carriero, Aloi, Kragl, Tito; Murano, Maniero

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Accardi, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Damiani; Valente, Luperini, Floriano; Brunori.