Avellino-Palermo dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Dopo la vittoria dell'andata, il Palermo si gioca il ritorno con l'Avellino: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

AVELLINO-PALERMO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Avellino-Palermo

Avellino-Palermo Data: 26 maggio 2021

26 maggio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Rai Sport, Sky Sport e Eleven Sports

Streaming: RaiPlay e Eleven Sports

Dopo l'1-0 del Renzo Barbera nella gara d'andata, Avellino e Palermo si ritrovano contro per giocarsi un posto ai quarti di finale dei playoff di Serie C edizione 2021. Soltanto per una ci sarà spazio.

La gara d'andata è stata vinta dai rosanero, che ora dovranno difendere il punteggio in Campania con un'insidia in più: non potranno avere a favore i goal in trasferta. Il regolamento prevede infatti che in caso di parità nella differenza reti dopo i 180 minuti vada avanti la testa di serie. Ovvero l'Avellino.

I lupi si sono piazzati meglio dei siciliani nel girone C, al terzo posto, contro il settimo dei siculi che hanno già dovuto affrontare diversi turni, battendo Teramo e Juve Stabia nella prima fase.

Qui potete trovare tutto ciò che dovete sapere su Avellino-Palermo: dalle ultime sulle formazioni fino a dove seguire la partita in tv e streaming.

ORARIO AVELLINO-PALERMO

Avellino-Palermo si giocherà il 26 maggio 2021 alle ore 20.45. Il match è valido per il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C.

Avellino-Palermo sarà visibile su Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti di trasmissione di tutta la Serie C. Il match sarà visible scaricando l'app su smart tv o su qualsiasi dispositivo collegato alla tv che supporti le app. La partita è disponibile anche su Sky Sport in Pay-per-view.

Il match sarà visibile anche in tv in chiaro su Rai Sport.

Avellino-Palermo sarà trasmessa in diretta streaming sulla app di Eleven Sports, disponibile su tutti i sistemi e su vari dispositivi, dal pc al notebook, da smartphone a tablet. La partita sarà visibile anche su Sky Go e gratis su RaiPlay: in quest'ultimo caso basta collegarsi al sito.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Laezza, Dossena, Illanes; Ciancio, Carriero, Aloi, D'Angelo, Tito; Fella, Maniero.

PALERMO (3-4-3): Pelagotti; Accardi, Lancini, Marconi; Doda, Broh, De Rose, Valente; Kanoute, Santana, Saraniti.