Avellino-Padova dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Semifinale di ritorno dei playoff di Serie C tra Avellino e Padova: tutto sulle formazioni e su come guardare la sfida in tv e streaming.

AVELLINO-PADOVA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Avellino-Padova

Avellino-Padova Data: 9 giugno 2021

9 giugno 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Eleven Sports e Sky Sport Primafila (numero 251 del satellite)

Streaming: Eleven Sports

I playoff di Serie C sono giunti alla loro fase conclusiva, alla Final Four, quella che a breve decreterà l'ultima squadra ad essere promossa in Serie B dopo Como, Perugia e Ternana che hanno chiuso al primo posto i rispettivi gironi della regular season.

Una delle due semifinali è quella tra Avellino e Padova: all'andata il risultato di 1-1 tiene tutto aperto in vista del ritorno. Al goal di Kresic, ex della gara, ha risposto Maniero dopo il calcio di rigore sbagliato. Parità e tutto rinviato per il secondo match.

A differenza dei turni precedenti, in caso di parità dopo i 180 minuti non verrà considerato il piazzamento in campionato ma si procederà con la disputa dei tempi supplementari ed, eventualmente, dei calci di rigore.

L'Avellino ha iniziato la sua rincorsa a partire dal primo turno della fase nazionale e ha eliminato Palermo e Sudtirol; il Padova, invece, ha esordito al secondo turno della fase nazionale e ha avuto la meglio, col brivido, sul Renate.

In questo articolo troverete tutto quello che serve sapere per rimanere informati su Avellino-Padova: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO AVELLINO-PADOVA

Avellino-Padova si disputerà mercoledì 9 giugno 2021 allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Calcio d'inizio alle 17.30, quattro ore e quindici minuti prima dell'altra semifinale tra Alessandria e Albinoleffe.

La sfida tra Avellino e Padova sarà visibile su ogni smart tv grazie all'applicazione di Eleven Sports: basterà abbonarsi ad uno dei pacchetti offerti oppure acquistare il singolo evento. L'alternativa è rappresentata da Sky Sport Primafila (numero 251 del satellite), sempre in modalità pay per view.

Niente visione in chiaro: su Rai Sport sarà trasmesso il match tra Alessandria e Albinoleffe.

Lo streaming di Avellino-Padova sarà disponibile su dispositivi come smartphone e tablet tramite l'applicazione di Eleven Sports per sistemi iOS e Android, oppure sul proprio pc semplicemente collegandosi al sito e inserendo le proprie credenziali d'accesso.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Laezza, Dossena, Illanes; Rizzo, Adamo, Aloi, D’Angelo, Tito; Maniero, Fella.

PADOVA (4-3-3): Dini; Germano, Rossettini, Gasbarro, Curcio; Della Latta, Hraiech, Firenze; Chiricò, Nicastro, Jelenic.