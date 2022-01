AVELLINO-MONOPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

L'emergenza pandemica ha fatto slittare il ritorno in campo delle squadre di Serie C nel nuovo anno: ora è finalmente tutto pronto per la ripartenza, col girone C che offre subito lo scontro al vertice tra Avellino e Monopoli.

A sfidarsi, infatti, sono rispettivamente la terza e la seconda forza del torneo dietro al Bari capolista, a 44 punti con sette lunghezze di vantaggio sui pugliesi e nove sugli irpini.

Sia Avellino che Monopoli hanno salutato il 2021 con una vittoria esterna: i 'Lupi' hanno espugnato Campobasso (0-3), mentre i 'Gabbiani' si sono imposti al 'Massimino' (0-2) di Catania.

E' finita senza reti la gara dell'andata, giocata in Puglia lo scorso 20 settembre, con sei ammoniti totali.

Con questo articolo rimarrete aggiornati costantemente sulle novità di Avellino-Monopoli: dalle info relative alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO AVELLINO-MONOPOLI

Avellino-Monopoli si giocherà domenica 23 gennaio 2022 allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Calcio d'inizio alle ore 17:30. L'arbitro sarà il signor Paride Tremolada della sezione di Monza.

DOVE VEDERE AVELLINO-MONOPOLI IN TV

Sarà possibile vedere Avellino-Monopoli sulle smart tv di ultima generazione grazie all'app di Eleven Sports, che offre due metodi d'abbonamento: quello mensile (a 7,99€) e quello stagionale (29,99€).

Match visibile anche su Sky al canale Sky Sport (numero 253 del satellite e 484 del digitale terrestre).

AVELLINO-MONOPOLI IN DIRETTA STREAMING

Con l'app di Eleven Sports potrete seguire Avellino-Monopoli in diretta streaming su dispositivi come smartphone e tablet, mentre da pc ci si potrà collegare al sito inserendo le proprie credenziali.

Visione disponibile per gli abbonati Sky col servizio Sky Go, mentre i residenti all'estero potranno collegarsi su 196sports.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO-MONOPOLI

AVELLINO (3-4-3): Pane; Scognamiglio, Dossena, Bove; Ciancio, Carriero, Aloi, Tito; Di Gaudio, Maniero, Kanoute. All. Braglia

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Fornasier, Bizzotto, Mercadante; Tazzer, Piccinni, Vassallo, Langella, Guiebre; Grandolfo, Starita. All. Colombo