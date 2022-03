AVELLINO-MESSINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

L'Avellino di Carmine Gautieri sfida il Messina di Ezio Raciti nella 33ª giornata del Girone C di Serie C. Gli irpini, che hanno una gara da recuperare, sono quarti in classifica con 55 punti, frutto di 14 vittorie, 13 pareggi e 4 sconfitte, i siciliani si trovano al 16° posto, in zona playout, con 32 punti e un cammino di 8 successi, 8 pareggi e 16 k.o.

Bilancio in equilibrio nei 23 precedenti in gara ufficiale fra le due formazioni: 8 vittorie per parte con 7 pareggi. L'Avellino è reduce da un pareggio, 2 vittorie e una sconfitta nelle ultime 4 gare giocate, mentre il Messina ha rimediato una vittoria e 3 sconfitte consecutive.

Riccardo Maniero, autore di 10 goal, è il bomber della squadra irpina, Andrea Adorante, giunto a quota 8 reti, è il giocatore più prolifico dei giallorossi siciliani. In questa pagina tutte le informazioni su Avellino-Messina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO AVELLINO-MESSINA

Avellino-Messina si disputerà il pomeriggio di domenica 20 marzo 2022 nel palcoscenico dello Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 24ª inmatch ufficiali fra le due formazioni, è in programma alle ore 14.30.

DOVE VEDERE AVELLINO-MESSINA IN TV

La partita Avellino-Messina sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma web Eleven Sports, e attraverso l'apposita app sarà visibile anche sulle moderne smart tv, sottoscrivendo un abbonamento mensile o stagionale.

La sfida del Partenio sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 257 del digitale terrestre).

AVELLINO-MESSINA IN DIRETTA STREAMING

Attraverso Eleven Sports e Sky Go sarà possibile vedere Avellino-Messina in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma di riferimento, e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l'apposita applicazione.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie C trasmesse dalla tv satellitare agli utenti che acquistano il pass Sport.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO-MESSINA

Gautieri potrebbe optare per il 3-5-2. Davanti tandem composto da Kanoute e Plescia, favoriti rispettivamente su Mocanu e Maniero. A centrocampo agiranno Carriero, De Francesco e Kragl, con Rizzo e Mignanelli sulle due fasce laterali. In difesa, davanti al portiere Forte, L. Silvestri, Bove e Scognamiglio si candidano a comporre la linea a tre difensiva.

Raciti si affiderà ad un 4-3-3. Fra i pali agirà Lewandowski, con Trasciani e Fazzi terzini e la coppia centrale formata da Celik e Carillo. In mediana Marginean potrebbe rilevare Giuseppe Rizzo, squalificato, da regista. Ai suoi lati Damian e Fofana. In attacco tridente formato Busatto centravanti e Statella e Tiago Gonçalves esterni offensivi.

AVELLINO (3-5-2): Forte; L. Silvestri, Bove, Scognamiglio; Rizzo, Carriero, De Francesco, Kragl, Mignanelli; Kanoute, Plescia.

MESSINA (4-3-3): Lewandowski; Trasciani, Celik, Carillo, Fazzi; Damian, Marginean, Fofana; Statella, Busatto, Tiago Gonçalves.