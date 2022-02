AVELLINO-JUVE STABIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Avellino-Juve Stabia

• Data: 3 febbraio 2022

• Orario: 18.00

• Canale TV: Eleven Sports

• Streaming: Eleven Sports

L'Avellino non si ferma più e macina punti importanti per la rincorsa al secondo posto, senza dimenticare il Bari, in vetta solitaria e lanciato verso la B. Gli irpini ospitano la Juve Stabia in un derby campano molto interessante. La Juve Stabia va a caccia dei playoff, ma gli ultimi risultati non sono stati dei migliori.

L'Avellino ha 39 punti, frutto di 9 vittorie, 12 pareggi e 1 sconfitta con 30 reti fatte e 17 subite. Nelle ultime 5 uscite sono 3 vittorie e 2 pareggi. In casa ruolino di marcia con luci e ombre: 4 vittorie e 7 sconfitte con 19 punti realizzate.

La Juve Stabia, invece, lontano dal Menti ha totalizzato 10 punti frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte.

All'andata finì in parità, 0-0, stesso identico risultato della gara del 19 ottobre 2020.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutte le informazioni su Avellino-Juve Stabia: dove vedere la partita in diretta tv e in diretta streaming e le probabili formazioni.

ORARIO AVELLINO-JUVE STABIA

La gara tra Avellino e Juve Stabia, gara valevole per la 2/a giornata del girone di ritorno di Serie C, girone C, si giocherà giovedì 3 febbraio 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio "Partenio" di Avellino.

DOVE VEDERE AVELLINO-JUVE STABIA IN TV

La gara tra Avellino-Juve Stabia sarà trasmessa alla piattaforma web Eleven Sports, visibile, tramite l'applicazione dedicata disponibile sulle moderne smart tv.

AVELLINO-JUVE STABIA IN DIRETTA STREAMING

Avellino-Juve Stabia verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, dopo essersi registrati e aver attivato l'abbonamento mensile o annuale, scaricando l'applicazione, sia sul proprio personal computer o notebook, e collegandosi con il sito ufficiale delle piattaforma.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO-JUVE STABIA

AVELLINO (4-2-3-1): Forte; Ciancio, Dossena, Silvestri, Tito; Carriero, Aloi; Micovschi, Kanoute, Di Gaudio; Maniero.

JUVE STABIA (4-2-3-1): Russo: Donati, Caldore, Troest, Dell'Orfanello; Altobelli, Davì; Guarracino, Stoppa, Schiavi, Eusepi.