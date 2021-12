Avellino-Foggia dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

AVELLINO-FOGGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Avellino-Foggia

Avellino-Foggia Data: 19 dicembre 2021

19 dicembre 2021 Orario: 14:30

14:30 Canale tv: Eleven Sports, Antenna Sud

Eleven Sports, Antenna Sud Streaming: Eleven Sports, 196 Sports

Il Girone C del campionato di Serie C giunge al suo giro di boa. Nella giornata di domenica andranno infatti in scena le dieci partite valide per il diciannovesimo turno e tra quelle più attese c’è quella che vedrà opposte due squadre attualmente assestate in piena zona play-off: l’Avellino ed il Foggia.

La compagine irpina è in striscia positiva dal 9 ottobre. In questo lungo lasso di tempo ha infilato sei vittorie, l’ultima delle quali nello scorso turno di campionato contro la Vibonese (1-0 in trasferta) e cinque pareggi. Un filotto importante che le ha consentito di scalare la classifica e di spingersi fino al quarto posto, in coabitazione con Catanzaro e Monopoli a quota 31.

Il Foggia insegue staccato di quattro lunghezze (i pugliesi sono stati penalizzati proprio di quattro punti) e nell’ultimo turno di campionato sono tornati alla vittoria imponendosi per 1-0 contro la Virtus Francavilla. Per i ‘Satanelli’ lo score in campionato parla sin qui di otto vittorie, sette pareggi e tre sconfitte.

I due tecnici, Piero Braglia e Zdenek Zeman, si apprestano a vivere una domenica da ex. Il tecnico dell’Avellino ha infatti allenato il Foggia nella stagione 1999/2000 (in C2 con un quarto posto finale), mentre il tecnico del Foggia ha guidato l’Avellino nella stagione 2003/2004 (in Serie B in un’annata che si è conclusa con una retrocessione).

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Avellino-Foggia dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO AVELLINO-FOGGIA

Avellino-Foggia, sfida valida per il 19° turno del Girone C del campionato di Serie C, si giocherà domenica 19 dicembre allo stadio ‘Partenio-Adriano Lombardi’ di Avellino. Il calcio d’inizio è stato programmato alle 14:30, a dirigere la contesa sarà il signor Federico Longo di Paola.

DOVE VEDERE AVELLINO-FOGGIA IN TV

Avellino-Foggia verrà trasmessa da Eleven Sports. Tutti gli abbonati potranno quindi seguire la partita su smart tv compatibili con l’apposita app, o in alternativa su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi come Amazon Fire Tv Stick e Google Chromecast.

La sfida sarà visibile in chiaro anche su Antenna Sud. Per i residenti in Puglia basterà quindi sintonizzarsi sul canale numero 13 del digitale terrestre.

AVELLINO-FOGGIA IN DIRETTA STREAMING

Avellino-Foggia sarà ovviamente visibile anche in streaming. Per gli abbonati, sarà possibile seguire la gara su tablet e smartphone attraverso l’app di Eleven Sports compatibile con i sistemi iOS ed Android, o in alternativa su pc e notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Per i residenti all’esterno un’ulteriore opzione sarà rappresentata da 196 Sports.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO-FOGGIA

AVELLINO (4-3-3): Forte; Ciancio, Silvestri, Dossena, Tito; Micovschi, Matera, D’Angelo; Kanoute, Maniero, Di Gaudio.

FOGGIA (4-3-3): Volpe; Garattoni, Sciacca, Di Pasquale, Nicoletti; Gallo, Petermann, Garofalo; Tuzzo, Ferrante, Curcio.