Avellino-Foggia dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

AVELLINO-FOGGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Avellino-Foggia

Avellino-Foggia Data: 04-05-2022

04-05-2022 Orario: 20.30

20.30 Canale tv: Eleven Sports

Streaming: Rai Play e OneFootball

Avellino e Foggia si affrontano nel match valevole per il secondo turno dei playoff di Serie C.

Inizia il percorso playoff per l'Avellino di Carmine Gautieri. Gli irpini, dopo il quarto posto finale nella regular season, si sono qualificati di diritto al secondo turno.

Al 'Partenio', infatti, arriva il Foggia di Zeman che - dopo essersi piazzato settimo al termine della stagione regolare - ha superato 2-0 la Turris nel primo turno da dentro o fuori grazie alle reti di Di Grazia e Curcio.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Avellino-Foggia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO AVELLINO-FOGGIA

Avellino-Foggia si giocherà mercoledì 4 maggio 2022 allo Stadio 'Partenio' di Avellino. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20.30.

DOVE VEDERE AVELLINO-FOGGIA IN TV

La sfida tra Avellino e Foggia verrà trasmessa in diretta tv su Eleven Sports. Dopo aver sottoscritto l'abbonamento sarà necessario scaricare l'app su moderna smart tv oppure attraverso console di gioco come PC o Xbox, o in alternativa tramite dispositivi quali Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

AVELLINO-FOGGIA IN DIRETTA STREAMING

Eleven Sports consentirà di seguire la diretta della partita anche in streaming: basterà collegarsi al sito ufficiale o scaricare l'app su dispositivi mobili.

La diretta streaming gratuita, invece, sarà disponibile su Rai Play: anche in questo caso ci si dovrà collegare con il portale ufficiale o scaricare l'app su smartphone e tablet.

Una valida alternativa è rappresentata da OneFootball, dove si potrà seguire il match in pay-per-view.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO-FOGGIA

Foggia (4-3-3): Dalmasso, Garattoni, Sciacca, Di Pasquale, Rizzo, Petermann, Di Paolantonio, Merola, Curcio, Ferrante. All. Zeman.

Avellino (3-5-2): Forte, Silvestri, Dossena, Bove, Ciancio, Carriero, Aloi, Matera, Mignanelli, Kanoute, Murano. All. Gautieri.