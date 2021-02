Avellino-Foggia dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Avellino sfida il Foggia nella 25ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

AVELLINO-FOGGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Avellino-Foggia

Avellino-Foggia Data: 17 febbraio 2021

17 febbraio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Rai Sport (numero 57 HD e 58 del digitale terrestre), Eleven Sports

Rai Sport (numero 57 HD e 58 del digitale terrestre), Eleven Sports Streaming: Rai Play, raisport.rai.it, Eleven Sports

L'Avellino di Piero Braglia affronta in casa il Foggia di Marco Marchionni in uno dei match più interessanti della 25ª giornata infrasettimanale del Girone C di Serie C.

Gli irpini sono risaliti al 2° posto in classifica con 44 punti, e si trovano a 12 lunghezze di ritardo dalla capolista Ternana, con un cammino di 13 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, i pugliesi navigano invece in 6ª posizione, in zona playoff, a quota 36 punti, frutto di 10 successi, 6 pareggi e 7 sconfitte.

Sono 23 i precedenti fra le due formazioni in partite ufficiali, e le statistiche sono dalla parte dei Lupi, che guidano con 10 successi, 8 affermazioni rossonere e 5 pareggi.

I biancoverdi sono imbattuti in campionato da 8 giornate (l'ultima sconfitta è datata 20 dicembre contro il Bari) e hanno riportato 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate, i rossoneri invece hanno collezionato 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 4 giornate.

Giuseppe Fella, Santo D'Angelo e Riccardo Maniero sono i migliori marcatori dell'Avellino con 6 reti ciascuno, fra i Diavoletti il bomber è Alessio Curcio, autore di 9 centri stagionali. In questa pagina tutte le informazioni su Avellino-Foggia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO AVELLINO-FOGGIA

Avellino-Foggia si disputerà la sera di mercoledì 17 febbraio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Il fischio d'inizio della gara è in programma alle ore 20.45.

La gara Avellino-Foggia sarà trasmessa in diretta tv dalla Rai sul canale Rai Sport (57HD e 58 del digitale terrestre).

La partita potrà inoltre essere vista anche su Eleven Sports, attraverso l'applicazione dedicata, scaricabile sulle moderne smart tv. Per poter usufruire del servizio sarà necessario sottoscrivere precedentemente un abbonamento.

Chi lo preferisse, potrà seguire Avellino-Foggia in diretta streaming in chiaro mediante la piattaforma Rai Play, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, sia sul proprio personal computer o notebook, scaricando gratuitamente la app per sistemi iOS e Android, oppure collegandosi con il sito ufficiale del servizio.

Lo streaming della gara sarà disponibile anche collegandosi con il sito di Rai Sport.

In alternativa si potrà seguire la partita in diretta streaming su Eleven Sports anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook tramite app o collegamento con il portale ufficiale. In entrambe le ipotesi occorrerà registrarsi e successivamente cliccare sul link della gara per avviare la diretta.

Braglia si affiderà in attacco al tandem composto da Maniero e Santaniello. A centrocampo Ciancio e Tito potrebbero presidiare le due fasce, con Aloi in regia e Carriero e De Francesco (favorito su D'Angelo, non al meglio) nel ruolo di mezzali. In difesa Rocchi e Miceli affiancheranno Luigi Silvestri nella linea a tre davanti al portiere Forte.

Marchionni dovrà far fronte all'assenza del portiere titolare Fumagalli, espulso nell'ultimo impegno di campionato contro il Catanzaro. Al suo posto sarà Jorio a difendere la porta rossonera nella difficile trasferta in Irpinia. Davanti a lui, nella difesa a tre spazio a Galeotafiore e Germinio ai lati di Gavazzi. Sulle corsie laterali ci saranno Kalombo a destra e Di Jenno a sinistra, mentre in mezzo Salvi agirà da playmaker, con Vitale e Garofalo mezzali. In attacco è previsto il rientro dal 1' di Di Curcio in coppia con Baldé.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Rocchi, Miceli, L. Silvestri; Ciancio, Carriero, Aloi, De Francesco, Tito; Maniero, Santaniello.

FOGGIA (3-5-2): Jorio; Galeotafiore, Gavazzi, Germinio; Kalombo, Vitale, Salvi, Garofalo, Di Jenno; Di Curcio, Baldé.