Avellino-Cavese dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Avellino ospita la Cavese nel derby campano della 19ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

AVELLINO-CAVESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Avellino-Cavese

Avellino-Cavese Data: 17 gennaio 2020

17 gennaio 2020 Orario: 17.30

17.30 Canale : Sky Primafila, Eleven Sports

Sky Primafila, Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

L'Avellino di Piero Braglia sfida in casa la Cavese di Salvatore Campilongo nel derby campano della 19ª giornata del Girone C di Serie C.

Gli irpini si trovano al 3° posto in classifica con 28 punti, frutto di 8 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, i metelliani si trovano invece all'ultimo posto con soli 8 punti e un cammino di una vittoria, 5 pareggi e 11 k.o. Tutte e 2 le squadre devono recuperare una partita.

Sono 5 i derby campani che hanno visto protagoniste le due squadre in gare ufficiali. Il bilancio è di 2 successi per parte e un pareggio. I biancoverdi hanno collezionato 2 vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime 4 partite giocate in campionato, i biancoblu invece sono reduci da 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 4 giornate.

Giuseppe Fella e Santo D'Angelo sono i giocatori più prolifici dell'Avellino con 5 reti a testa, Andrea Russotto è invece il giocatore più prolifico degli Aquilotti con 3 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Avellino-Cavese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO AVELLINO-CAVESE

Avellino-Cavese si disputerà nel pomeriggio di domenica 17 gennaio 2001 nel palcoscenico dello Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Filippo Giaccaglia della sezione di Jesi, è in programma alle ore 17.30.

Il derby campano Avellino-Cavese sarà trasmesso in diretta pay per view da Sky su Sky Primafila (canale numero 253 del satellite).

La gara sarà visibile anche attraverso la piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie C, e potrà essere seguita anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app. Per vedere il match con Eleven Sports, naturalmente, occorrerà prima aver sottoscritto un abbonamento.

Sarà possibile, attraverso Eleven Sports, vedere la sfida Avellino-Cavese in diretta anche sul proprio pe rsonal computer o notebook e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet: occorrerà o scaricare la app per sistemi iOS e Android, oppure collegandosi direttamente alla piattaforma.

In entrambi i modi, per visualizzare la diretta occorrerà cliccare sul link della partita.

Braglia schiererà gli irpini con il 3-5-2. Davanti al portiere Forte, Rocchi, Miceli e Luigi Silvestri formeranno la difesa a tre. A centrocampo Aloi sarà il regista, con Adamo e D'Angelo al suo fianco come mezzali, mentre Ciancio e Tito presidieranno le due fasce. In attacco Bernardotto è in vantaggio su Santaniello per far coppia con Fella.

Campilongo manderà in campo i metelliani con il 3-4-1-2 e dovrà fare i conti con le squalifiche di Matera e Matino. In attacco tandem offensivo composto dalla coppia Bubas-Germinale, con Russotto a sostegno sulla trequarti. A centrocampo spazio dal 1' a Favasuli accanto a Cuccurullo nel ruolo di interno, con Nunziante a destra e Ricchi a sinistra. Dietro, con Russo fra i pali, Rocchi, Miceli e Silvestri formeranno la difesa a tre.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Rocchi, Miceli, L. Silvestri; Ciancio, Adamo, Aloi, D'Angelo, Tito; Fella, Bernardotto.

CAVESE (3-4-1-2): Russo; Marzupio, De Franco, Tazza; Nunziante, Cuccurullo, Favasuli, Ricchi; Russotto; Bubas, Germinale.