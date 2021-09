Avellino-Catanzaro dove vederla: Rai, Sky o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Nella sesta giornata del Girone C di Serie C l'Avellino ospita il Catanzaro: tutto sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle formazioni.

AVELLINO-CATANZARO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

21.00 Canale tv: Eleven Sports , Sky Primafila (canale 256 satellite)

Streaming: Eleven Sports

L'Avellino ospita il Catanzaro allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi in una sfida tra due formazioni appaiate in classifica. Nel sesto turno del Girone C di Serie C, la formazione campana accoglie la squadra di Calabro in un match che mette in palio punti preziosi per due squadre con ambizioni di promozione in Serie B.

La squadra di Braglia è riuscita a sbloccarsi nell'ultimo turno con il primo successo stagione. Contro il Potenza è arrivata la prima vittoria grazie ad una rete firmata da Giuseppe Carriero. Gli irpini hanno conquistato il bottino pieno dopo quattro pareggi di fila in altrettante sfide di campionato.

Il Catanzaro non sa più vincere. La formazione di Antonio Calabro, reduce dall'1-1 nel posticipo contro il Catania, ha conquistato quattro pari di fila. L'ultimo successo è arrivato in Coppa Italia, con l'1-0 proprio sugli etnei, mentre in campionato la squadra calabrese è a quota 7 dopo 5 turni ed è ancora imbattuta con uno 'score' di 1 vittoria e 4 pareggi.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Avellino-Catanzaro: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO AVELLINO-CATANZARO

Avellino-Catanzaro, gara valevole per la sesta giornata del girone C della Serie C, andrà in scena nella serata di giovedì 30 settembre 2021 allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 21:00.

Come tutte le partite di Serie C, anche Avellino-Catanzaro sarà visibile su Eleven Sports, che detiene i diritti del campionato di terza serie: sarà sufficiente scaricare, previo abbonamento o acquisto del singolo evento, scaricare l'app della piattaforma su una smart tv.

Avellino-Catanzaro sarà però visibile anche Sky: la gara sarà infatti trasmessa su Sky Primafila al canale numero 256 del satellitare.

Non ci sarà la trasmissione di Avellino-Catanzaro su Rai Sport.

Avellino-Catanzaro sarà visibile anche in diretta streaming tramite Eleven Sports, o accedendo al sito della piattaforma oppure scaricando l'app su pc, smartphone o tablet, anche in questo caso tramite abbonamento o acquisto del singolo evento.

Nell'Avellino, Braglia è pronto a tornare al 4-3-2-1 dopo il il primo successo stagionale (1-0 sul Potenza). Davanti a Forte, la difesa sarà composta da Cianco, Dossena, Silvestri e Tito. A centrocampo confermato il trio con Carriero, match-winner contro il Potenza, Aloi e D'Angelo, con Kanoute e Di Gaudio alle spalle di Maniero, a caccia del goal su azione che manca dal 3 marzo.

Dall'altra parte, Calabro cambia qualcosa rispetto alla sfida contro il Catania. Dopo la panchina contro il Catania, Rolando è pronto a riprendere il suo posto sulla corsia di destra, con Bearzotti pronto a subentrare a gara in corso. Torna anche Cianci, con Bombagi che parte fuori.

AVELLINO (4-3-2-1): Forte; Ciancio, Dossena, Silvestri, Tito; Carriero, Aloi, D'Angelo; Kanoute, Di Gaudio; Maniero. All. Braglia.

CATANZARO (3-4-2-1): Branduani; Scognamillo, Fazio, Martinelli; Rolando, Verna, Risolo, Porcino; Cianci, Carlini; Vazquez. All. Calabro