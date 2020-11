Avellino-Catania dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Avellino sfida il Catania nella 13ª giornata di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

AVELLINO-CATANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Avellino-Catania

Avellino-Catania Data: 29 novembre 2020

29 novembre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

L'Avellino di Piero Braglia affronta in casa il Catania di Giuseppe Raffaele nella 13ª giornata di Serie C. Gli irpini sono settimi in classifica con 15 punti, frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, mentre gli etnei occupano il 12° posto con 11 punti e un cammino di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.

Il tecnico del Catania è stato squalificato 4 giornate dal Giudice sportivo per aver interrotto una ripartenza della Vibonese abbandonando l'area tecnica ed entrando nel terreno di gioco.

I siciliani dominano nei 29 precedenti in gare ufficiali con 15 vittorie, a fronte di 9 affermazioni dei biancoverdi e di 5 pareggi.

L'Avellino ha riportato una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 4 gare, il Catania invece è reduce da 2 pareggi, una sconfitta e una vittoria.

Santo D'Angelo con 3 goal realizzati è il miglior marcatore dell'Avellino, dall'altra parte Emanuele Pecorino è il giocatore più prolifico del Catania con 2 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Avellino-Catania: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO AVELLINO-CATANIA

Avellino-Catania si disputerà il pomeriggio di domenica 29 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Partenio di Avellino. La partita, che sarà diretta dal signor Ermanno Feliciani della sezione di Teramo, avrà inizio alle ore 15.00.

La gara di Serie C, Avellino-Catania, sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell'intero campionato, e sarà visibile anche nelle smart tv di ultima generazione compatibili con la app.

Per accordo fra la stessa piattaforma e la Lega Pro, in seguito a problemi tecnici riscontrati e legati ad attacchi informatici, tutte le partite di Serie C del mese di novembre saranno visibili gratuitamente in chiaro sul sito di Eleven Sports, sul canale Youtube, sulla pagina Facebook e su Live Now.

La sfidasarà visibile in diretta streaming suanche con dispositivi mobili come smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook.

La diretta partirà cliccando sul link della partita nel portale. Diversamente ci si potrà collegare al canale Youtube, alla pagina Facebook o a Live Now o, ancora, scaricare l'app e accedere mediante quest'ultima.

Braglia potrebbe affidarsi al 3-4-3, con tridente offensivo composto da Bernardotto, Fella e Santaniello. A centrocampo Aloi e D'Angelo agiranno da interni, con Rizzo e Tito sulle due fasce. Dietro toccherà a Dossena completare la linea a tre con Ciancio e Rocchi, vista la squalifica di Luigi Silvestri, espulso contro la Paganese. Fra i pali ci sarà Leoni.

Raffaele manderà in campo gli etnei con il 3-5-2. Davanti al portiere Martínez, Zanchi, Clayton e Tommaso Silvestri comporranno la difesa a tre. A centrocampo Welbeck sarà il playmaker, con Maldonado e Biondi (favorito su Izco) mezzali. Sulle due fasce agiranno Albertini a destra e Pinto a sinistra. La difesa, davanti al portiere Martínez, sarà composta da Zanchi, Clayton e Tommaso Silvestri.

AVELLINO (3-4-3): Leoni; Ciancio, Rocchi, Dossena; Rizzo, Aloi, D'Angelo, Tito; Bernardotto, Fella, Santaniello.

CATANIA (3-5-2): Martínez; Zanchi, Clayton, T. Silvestri; Albertini, Maldonado, Welbeck, Biondi, Pinto; Pecorino, Reginaldo.