Avellino-Bari dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

AVELLINO-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Avellino-Bari

• Data: 6 dicembre 2021

• Orario: 21.00

• Canale TV: Rai Sport HD (canale 57 e 58 del digitale terrestre), Eleven Sports

• Streaming: Rai Sport, Rai Play, Eleven Sports, 196 Sports.

Il posticipo della diciassettima giornata di Serie C del girone C è il big match del Partenio tra Avellino e Bari. La squadra di Mignami, in testa alla classifica, cerca l'occasione per distanziare una delle più dirette inseguitrici. Sono 9 i punti che separano pugliesi e campani e l'occasione è propizia per mettere anche più distanza. L'Avellino di Braglia, peò, è squadra in forma e soprattutto "abbonata" ai pareggi: sono 9 quelli ottenuti in questo primo scorcio di campionato. Il Bari di Mignami, invece, è reduce da tre vittorie consecutive che le danno un vantaggio già cospicuo sulle dirette inseguitrici (Monopoli secondo a 30 punti).

L'Avellino ha 27 punti frutto di 6 vittorie, 9 pareggi e 1 sconfitta. In casa la squadra di Braglia ha totalizzato 16 punti con 4 vittorie e 4 pareggi. Sono 10 i goal realizzati e 4 quelle subite.

Il Bari, invece, ha 36 punti, frutto di 11 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Sono 30 le reti subite e 13 subite. In trasferta sono 16 i punti con 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte con 12 reti fatte e 7 subite.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Avellino-Bari: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO AVELLINO-BARI

Il big match tra Avellino-Bari si giocherà domenica 5 dicembre 2021: il fischio d'inizio è fissato per le ore 21:00. La gara verrà disputata allo stadio "Partenio-Lombardi" di Avellino.

DOVE VEDERE AVELLINO-BARI IN TV

Avellino-Bari verrà trasmessa in diretta in chiaro su Rai Sport (canale 57 e 58 del digitale terrestre): la gara sarà trasmessa, inoltre, dalla piattaforma web Eleven Sports, visibile, tramite l'applicazione dedicata disponibile sulle moderne smart tv.

AVELLINO-BARI IN DIRETTA STREAMING

Avellino-Bari verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, dopo essersi registrati e aver attivato l'abbonamento mensile o annuale, scaricando l'applicazione, sia sul proprio personal computer o notebook, e collegandosi con il sito ufficiale delle piattaforma. Il match sarà visibile anche sui siti Rai Sport + HD e RaiPlay. Un'ulteriore alternativa è rappresentata da 196 Sports: si tratta di una piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO-BARI

AVELLINO (3-4-3): Forte; Silvestri, Dossena, Bove; Rizzo, De Francesco, D'Angelo, Tito; Kanoute, Maniero, Di Gaudio.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Celiento, Terranova, Ricci; Scavone, Maita, D'Errico; Botta, Antenucci, Paponi.