Avellino-Bari dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Avellino ospita il Bari nella 35ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

AVELLINO-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Avellino-Bari

Avellino-Bari Data: 10 aprile 2021

10 aprile 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

Con la promozione diretta in Serie B conquistata con largo anticipo dalla Ternana dominatrice assoluta del torneo, nel Girone C del campionato di Serie C a tenere banco è soprattutto l’accesa corsa che porta a quel secondo posto che vorrebbe dire partite nei playoff dal secondo turno nazionale.

Il 35esimo turno del torneo metterà di fronte due tra le squadre che hanno messo nel loro mirino l’ambitissima seconda piazza: l’Avellino ed il Bari.

Gli irpini si presentano a questo scontro diretto dopo essere stati travolti per 4-1 dalla Ternana, ma anche forti di un vantaggio di quattro lunghezze da gestire proprio sui pugliesi. Un’affermazione vorrebbe quindi poter dire mettere una seria ipoteca sulla conquista del secondo posto quando poi mancherebbero tre giornate alla fine della ‘regular season’.

Il Bari è invece reduce da due vittorie consecutive e punta a quel risultato che vorrebbe dire continuità di risultati, ma anche avvicinarsi proprio all’Avellino e tenere alle spalle il Catanzaro quarta forza del torneo distanziata di una sola lunghezza.

Quello che andrà in scena sarà il trentaseiesimo confronto complessivo tra Avellino e Bari. Il bilancio sorride ai Galletti in virtù delle 15 vittorie conquistate a fronte degli 8 pareggi e delle 12 affermazioni degli irpini.

Nel match d’andata, che si è giocato lo scorso 20 dicembre, ad imporsi è stato il Bari per 4-1 grazie alle reti di Marras, Celiento e la doppietta di Antenucci.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Avellino-Bari: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

La sfida valida per il 35° turno del campionato di Serie C Girone C che vedrà protagoniste Avellino e Bari, si giocherà allo stadio Partenio-Adriano Lombardi, ovvero l’impianto che ospita le partite dei Lupi. Fischio d’inizio programmato alle ore 17,30, a dirigere la contesa sarà il direttore di gara D'Ascanio della sezione di Ancona.

Avellino-Bari sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports. Sarà quindi visibile sulle moderne smart tv attraverso l’apposita app. Per poter assistere all’evento, bisognerà sottoscrivere precedentemente un abbonamento.

Essendo trasmessa da Eleven Sports, Avellino-Bari sarà ovviamente visibile in streaming attraverso dispositivi mobili come smartphone e tablet, o ancora su pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma o usufruendo della apposita amo per sistemi iOS ed Android.

Braglia dovrebbe affidarsi ad un 3-5-2 nel quale Ciancio, Illanes e Miceli potrebbero andare a completare il pacchetto difensivo davanti a Forte. In mediana si punterà sul recupero di D’Angelo che recentemente è stato alle prese con problemi muscolari, mentre in attacco toccherà alla coppia Maniero-Santaniello.

Massimo Carrera si affiderà ad un 4-2-3-1 nel quale la linea difensiva davanti a Frattali sarà composta, da destra a sinistra, da Semenzato, Minelli, Di Cesare e Perrotta. In avanti, a supporto dell’unica punta Antenucci, potrebbe esserci un trio completato da Marras, Maita e D’Ursi.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Ciancio, Illanes, Miceli; Rizzo, Adamo, D’Angelo, Aloi, Tito; Maniero, Santaniello.

BARI (4-2-3-1): Frattali; Semenzato, Minelli, Di Cesare, Perrotta; De Risio, Bianco; Marras, Maita, D’Ursi; Antenucci.