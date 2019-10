Avellino-Bari dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

L'Avellino sfida al Partenio il Bari nella 10ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L'Avellino di Ezio Capuano, subentrato in settimana a Giovanni Ignoffo, sfida in casa il rirgenerato Bari di Vincenzo Vivarini nella 10ª giornata del Girone C di Serie C. Gli irpini sono quattordicesimi con 10 punti, frutto di 3 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte, i pugliesi si trovano al 5°posto con 17 punti e un cammino di 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Diversi i precedenti fra le due formazioni in tutte le categorie, dalla Serie D alla . In Serie C i confronti sono stati 2, con un successo del Bari e un pareggio.

I lupi sono reduci da un periodo particolarmente difficile, con 3 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 gare, mentre i galletti si sono ripresi dopo un avvio particolarmente problematico, e hanno riportato 3 vittorie consecutive nelle ultime 3 giornate.

Alessandro Di Paolantonio è il miglior marcatore fra i biancoverdi con 3 goal segnati, mentre Mirco Antenucci, che salterà il confronto per un problema fisico, è il bomber biancorosso con 5 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Avellino-Bari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Avellino-Bari si disputerà il pomeriggio di domenica 20 ottobre 2019 alle ore 17.30 nel palcoscenico dello Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Il confronto sarà diretto dal signor Matteo Marcenaro della sezione di Genova e sarà il 3° fra le due formazioni nel campionato di Serie C.

La sfida Avellino-Bari sarà trasmessa in esclusiva in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che si è aggiudicata i diritti televisivi dell'intero campionato di Serie C.

Gli abbonati potranno seguire il match anche sul proprio televisore se dispongono di un moderno modello smart compatibile con la app oppure collegando alla tv di casa dispositivi quali Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La telecronaca della partita sarà curata da Pasquale Ciambriello.

Gli utenti Eleven Sports potranno vedere la gara Avellino-Bari anche in diretta streaming sul proprio pc o notebook, collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android.

Il nuovo tecnico dell'Avellino, Ezio Capuano, dovrebbe ripartire dal 3-5-2. In porta Tonti rileverà Abibi, mentre la difesa a tre sarà probabilmente composta da Zullo, Morero e Laezza. A centrocampo Celjak e Micovschi saranno i due esterni, con Di Paolantonio in regia e De Marco e Rossetti mezzali. Davanti l'ex Albadoro è favorito su Alfageme per fare con il francese Charpentier.

Qualche assenza importante per Vivarini, che perde Hamlili in mediana per squalifica e non potrà disporre degli acciaccati Antenucci, Scavone e D'Ursi. Davanti al portiere Frattali, in difesa giocheranno Sabbione, Di Cesare e Perrotta. A centrocampo il posto di Hamlili sarà preso da Awua, con Berra e Costa sulle corsie laterali, Bianco in regia e Schiavone mezzala sinistra. In attacco Floriano è in pole position per rilevare l'assenza dell'ex bomber della .

AVELLINO (3-5-2): Tonti; Zullo, Morero, Laezza; Celjak, De Marco, Di Paolantonio, Rossetti, Micovschi; Albadoro, Charpentier.

BARI (3-5-2): Frattali; Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Berra, Awua, Bianco, Schiavone, Costa; Simeri, Floriano.