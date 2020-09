Avaria all'aereo del Real Madrid: a San Sebastian in pullman

Guasto all'aereo del Real Madrid che staserà giocherà sul campo della Real Sociedad: 'Blancos' a San Sebastian in pullman.

Piccolo imprevisto per il nella marcia d'avvicinamento al match d'esordio nella 2020/2021, in programma stasera alle 21 sul campo della .

Come riportato da 'Cadena Ser', l'aereo sul quale avrebbe dovuto viaggiare la squadra madrilena ha avuto un'avaria al sistema idraulico: volo di conseguenza cancellato e piano d'emergenza necessario per i 'Blancos'.

Ramos e compagni dovranno prendere un altro volo che li porterà a Vitoria, da lì viaggio in pullman di un'ora e un quarto fino a San Sebastian. Arrivo in hotel previsto per le ore 15.

Altre squadre

Non inizia nel modo migliore la nuova stagione dei campioni di in carica, che proveranno a riscattarsi con una vittoria contro una squadra comunque ostica e piena di talenti da seguire con estrema attenzione.