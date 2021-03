L'autogoal di Milenkovic: "Ho segnato per la Fiorentina, ma mi avevo contro al fantacalcio"

Nikola Milenkovic è andato in rete nell’ultimo Fiorentina-Parma. Un goal che ha aiutato i viola, ma che l’ha sfavorito al fantacalcio.

Quello segnato domenica scorsa da Nikola Milenkovic contro il Parma, è stato un goal molto importante per la Fiorentina. I viola non sono riusciti ad imporsi in quello che era un vero e proprio scontro diretto nella lotta salvezza, ma almeno la rete del centrale serbo ha contribuito ad evitare una sconfitta che sarebbe stata pesantissima.

Milenkovic nel realizzare la rete che al 42’ è valso il momentaneo 2-1, si è portato a quota tre marcature stagionali, ma si è anche ‘punito’ al fantacalcio.

Il difensore serbo infatti, parlando ai canali ufficiali della Fiorentina in una diretta Instagram, ha svelato che il suo avversario di giornata, ovvero Dusan Vlahovic, può contare proprio sul suo apporto nel pacchetto difensivo della sua ‘fantasquadra’.

“Gioco anch’io al fantacalcio. Abbiamo una lega qui in Fiorentina alla quale partecipano i giocatori, i membri dello staff e i magazzinieri. Adesso al primo posto c’è il nostro nutrizionista, mentre io sono messo malissimo in classifica perché ho fatto qualche scambio sbagliato. Io non mi sono preso, mi ha preso invece Vlahovic e questa settimana c’è stato lo scontro tra noi due. Ho fatto goal e quindi ha segnato lui contro di me”.

Una sorta di ‘autorete’ quindi, che non avrà contribuito a migliorare la sua posizione nella classifica della lega, ma che almeno ha aiutato la Fiorentina a strappare almeno un punto.