Austria vs Giordania: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Coppa del Mondo - Mondiali - Girone J San Francisco Bay Area Stadium

Il calcio d'inizio di Austria-Giordania è previsto per il 17 giugno 2026 alle 04:00 GMT (00:00 EST).

Getty Images

Austria-Giordania: contesto della partita

In California, entrambe vogliono partire bene in un girone molto competitivo. L’Austria di Ralf Rangnick punta su un calcio fluido e aggressivo, pronto a lasciare il segno nel suo ritorno alla fase finale. Di fronte troveranno la Giordania di Jamal Sellami, squadra disciplinata e tenace, capace di colpire in contropiede e pronta a metterein campo un grande lavoro di squadra per fermare i favoriti. Il match si disputerà allo spettacolare Levi’s Stadium di San Francisco, e potrebbe essere uno dei più interessanti del primo turno.

Con Argentina e Algeria nel Gruppo J, nessuna delle due può permettersi passi falsi. L’Austria vede l’incontro come occasione per confermare il proprio status tra i grandi e per proseguire il percorso di crescita iniziato sotto la guida del suo tecnico. La Giordania, alla prima partecipazione, vuole stupire e sfruttare la libertà di chi non ha nulla da perdere. A Santa Clara, sotto i riflettori, contano intensità, contropiede, gestione della rosa e freddezza in area: fattori chiave per una vittoria che vale oro.

Per saperne di più: Come guardare e seguire in diretta streaming la Coppa del Mondo FIFA 2026

La strada verso la Coppa del Mondo FIFA 2026

L'esplosiva rinascita dell'Austria nelle qualificazioni

L'Austria è tornata al Mondiale grazie a una qualificazione europea dominata con ritmo e intensità. Dopo 28 anni di assenza, la nazionale ha mostrato una rinascita strutturale sotto la guida visionaria di Ralf Rangnick, trasformando ilGruppo H nel proprio playground.

La marcia trionfale dell'Austria si basa su un gioco aggressivo e inarrestabile, che soffoca gli avversari. Fin dalla prima giornata la squadra ha imposto un ritmo vertiginoso, collezionando cinque vittorie di fila, tra cui il record storico di 10-0 contro San Marino. Una sola sconfitta contro la Romania ha temporaneamente frenato l'entusiasmo, ma la squadra di Rangnick ha mostrato grande forza mentale, garantendosi la qualificazione diretta. Nel match decisivo contro la Bosnia-Erzegovina, il pari all'ultimo minuto di Michael Gregoritsch ha fissato il 1-1, garantito il primo posto con 19 punti e consegnato all'Austria il pass per il Nord America.

Getty Images

La storica svolta asiatica della Giordania

Mentre l’Austria ha puntato su un’organizzazione tattica implacabile per dominare l’Europa, i Cavalieri hanno condotto una campagna di qualificazione storica e di grande cuore, centrando la loro prima partecipazione ai Mondiali. Sfruttando l’onda emotiva della finale di Coppa d’Asia, la Giordania ha superato con maturità e grinta le faticose fasi delle qualificazioni AFC.

Sotto la guida motivante di Jamal Sellami, gli Al-Nashama hanno trasformato il loro girone in un trampolino di lancio, gestendo con calma le trasferte ostili e la pressione casalinga. La loro forza è stata una transizione verticale letale sostenuta da una difesa solida. Spinta dal talento di Musa Al-Taamari, la squadra ha superato le difese avversarie mantenendo grande solidità dietro. Con un percorso agevole, la Giordania ha conquistato per la prima volta il biglietto per la Coppa del Mondo, riscrisse la propria storia calcistica.

Notizie sulle squadre Austria vs Giordania

Notizie sulla squadra dell'Austria

La squadra è arrivata al ritiro in California con un gruppo di 26 giocatori solido e motivato, scelto dopo la vittoria decisiva per la qualificazione diretta contro la Bosnia-Erzegovina. Il sistema tattico di Ralf Rangnick gira al meglio e in ritiro si respira un clima compatto e positivo. La notizia migliore è che i veterani, pilastri della squadra, sono tutti in forma, pronti a imporre il loro gioco ad alta intensità fin dall’esordio.

L'icona David Alaba, in perfetta forma, guiderà la difesa affiancato dal possente Kevin Danso. A centrocampo, Konrad Laimer e Marcel Sabitzer garantiranno energia e pressing per controllare le transizioni. Dietro le punte, Christoph Baumgartner gestirà la creatività, mentre i giovani Paul Wanner e Carney Chukwuemeka garantiranno freschezza e imprevedibilità per superare le difese più chiuse.

Notizie sulla squadra della Giordania

I Chivalrous sono arrivati nella baia di San Francisco con un slancio storico, grazie alla loro prima qualificazione al torneo mondiale. L’allenatore Jamal Sellami ha selezionato un gruppo compatto di 26 giocatori, mixando stelle esperte che giocano all’estero e talenti nazionali d’élite. Nonostante sia la prima partecipazione della Giordania, il collaudato 3-4-3 di Sellami, orientato al contropiede, resta fluido e sicuro.

Il fulcro del loro gioco è l’ala Musa Al-Taamari, in perfetta forma per sfruttare velocità e dribbling. Completano l’attacco Ali Olwan e Yazan Al-Naimat, pronti a rapide transizioni verticali. Sugli esterni Mohannad Abu Taha allargherà il gioco, mentre la coppia Yazan Al-Arab-Abdallah Nasib guiderà il trio difensivo davanti al portiere Yazeed Abulaila.

Profili dei tecnici e filosofie tattiche

Ralf Rangnick (Austria)

Getty Images

Visionario e padrino del Gegenpressing, Rangnick ha portato identità e energia a una nazionale austriaca assetata di successo. Dopo anni nei club, ha trasformato “Das Team” con un calcio coraggioso e iper-proattivo, basato su intensità e pressing.

Tatticamente predilige un 4-2-2-2 o un 4-3-3, con centrocampisti disciplinati che agiscono da schermo e da motori delle transizioni. Chiede un impegno fisico totale: i giocatori devono pressare in gruppo per recuperare palla in zona avanzata e trasformare subito la conquista in tiro. A Santa Clara la sua sfida sarà mantenere il blocco alto e aggressivo senza esporsi alle ripartenze, evitando di spingere troppo in avanti e lasciando spazi a un avversario tenace.

Jamal Sellami (Giordania)

Getty Images

Jamal Sellami si è imposto come un maestro del calcio clinico e di occupazione degli spazi, entrando nella storia per aver condotto la Giordania alla sua prima fase finale della Coppa del Mondo. Con piglio pragmatico e attenzione maniacale alla fase difensiva, ha infuso fiducia e solidità al gruppo, creando un piano di gioco letale anche sotto pressione.

Sellami predilige un calcio diretto e di contropiede. Schiera un 3-4-3 che, senza palla, diventa un 5-4-1 compatto. Rinuncia al possesso, chiude gli spazi centrali e aggancia l’avversario nella sua metà campo. Una volta recuperata palla, la squadra verticalizza subito con lanci lunghi per le ali rapide e tecniche. In questo esordio storico, l’obiettivo è neutralizzare il pressing alto austriaco, mantenere ordine difensivo e colpire in contropiede con azioni rapide e letali.

Rosa di 26 giocatori per i Mondiali

Rosa dell'Austria per i Mondiali

Portieri: Niklas Hedl, Patrick Pentz, Alexander Schlager

Difensori: David Alaba, Flavius Daniliuc, Kevin Danso, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene, Stefan Posch, Leopold Querfeld, Gernot Trauner, Maximilian Wöber

Centrocampisti: Thierno Ballo, Christoph Baumgartner, Florian Grillitsch, Konrad Laimer, Alexander Prass, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Matthias Seidl, Nicolas Seiwald, Patrick Wimmer

Attaccanti: Marko Arnautović, Maximilian Entrup, Michael Gregoritsch, Andreas Weimann

Getty Images

Squadra della Giordania ai Mondiali

Portieri: Noureddin Bani Ateyah, Ahmad Al-Juaidi, Yazeed Abulaila

Difensori: Yazan Al-Arab, Abdallah Nasib, Hijazi Maher, Saad Al-Rousan, Ihsan Haddad, Feras Shelbaieh, Mohammad Abu Hachiche, Salem Al-Ajalin

Centrocampisti: Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh, Rajaei Ayed, Ibrahim Sadeh, Mahmoud Al-Mardi, Mohannad Abu Taha, Saleh Rateb, Yousef Abu Jalbosh, Arif Al-Haj

Attaccanti: Musa Al-Taamari, Yazan Al-Naimat, Ali Olwan, Anas Al-Awandat, Reziq Bani Hani, Abdallah Al-Attar

Austria-Giordania: i duelli chiave

Michael Gregoritsch vs Yazan Al-Arab: una sfida tra pesi massimi in area. Gregoritsch, punto di riferimento fisico e affidabile dell’Austria, con i suoi gol ha garantito la qualificazione diretta al Nord America; eccelle nel gioco di sponda, nei duelli aerei e nel posizionamento letale in area. Al-Arab, difensore centrale robusto e deciso, dovrà usare la sua fisicità e il dominio aereo per negare spazio all’avversario e bloccare il pressing alto dell’Austria.

Musa Al-Taamari contro l'aggressivo contropiede austriaco: Al-Taamari è il leader carismatico della Giordania e la sua arma migliore in fase di transizione, grazie a un dribbling di livello mondiale, accelerazione esplosiva e tagli incisivi dalla fascia. Appena la palla verrà recuperata, cercherà subito uno spazio per lanciarsi in contropiede. Dovrà però scontrarsi con un contropiede austriaco ben sincronizzato e intenso, guidato da Kevin Danso e David Alaba. La sua classe basterà a superare una difesa europea soffocante e iper-proattiva, pronta a uccidere ogni ripartenza sul nascere?

Marcel Sabitzer contro Nizar Al-Rashdan: duello cruciale in mediana. Al-Rashdan è lo scudo difensivo dei Cavalleri, instancabile e preciso nelle intercettazioni, con grande intensità di lavoro a protezione della difesa a blocco basso. Sabitzer, dal centrocampo, dovrà accelerare l’azione del Das Team con movimenti negli spazi, incursioni potenti e visione di gioco, per superare Al-Rashdan e lanciare le transizioni verticali austriache.

Notizie sulle squadre e formazioni

Ralf Rangnick schiera l'Austria con Alexander Schlager in porta. La difesa è composta da Philipp Lienhart, David Alaba e Stefan Posch, con Konrad Laimer e Romano Schmid sulle fasce. In mezzo al campo agiscono Marcel Sabitzer e Nicolas Seiwald, mentre Xaver Schlager completa il centrocampo. Michael Gregoritsch e Marko Arnautovic guidano l'attacco. Non risultano infortuni né squalifiche nel gruppo austriaco.

Jamal Sellami risponde con Yazeed Abulaila tra i pali per la Giordania. La linea difensiva è formata da Saleem Obaid, Yazan Abu Al-Arab e Abdallah Nasib, con Nizar Al-Rashdan e Mohannad Abu Taha larghi. Ehsan Haddad, Noor Al-Rawabdeh e Ali Iyad Olwan occupano la zona centrale, mentre Odeh Fakhouri e Mousa Tamari completano lo schieramento offensivo. Anche per i Cavalieri Leali non si registrano indisponibili al momento.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Condizione

L'Austria arriva in ottima forma: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare. L'ultima uscita è il 1° giugno 2026, successo 1-0 sulla Tunisia in amichevole. A marzo ha battuto 1-0 la Corea del Sud e travolto 5-1 il Ghana. L'unico neo è il 1-1 con la Bosnia-Erzegovina nelle qualificazioni mondiali di novembre. Nove gol fatti e tre subiti in cinque match.

Negli ultimi cinque match la Giordania ha perso tre volte e pareggiato due, senza vittorie. L’ultima uscita è finita 2-0 per la Colombia il 7 giugno 2026; a fine maggio aveva perso 4-1 contro la Svizzera. I pareggi con Nigeria e Costa Rica a marzo avevano dato qualche speranza, ma la Giordania ha incassato 11 gol nelle ultime cinque gare, segnandone sette.

Storia degli scontri diretti

Classifica



