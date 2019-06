Austria-Germania Under 21 dove vederla? Canale tv e diretta streaming

La Germania Under 21 affronta l'Austria Under 21 nel terzo turno del Gruppo B degli Europei: tutte le informazioni e dove vederla in tv e streaming.

La Under 21, campione d'Europa in carica, affronta l' Under 21 nella terza e ultima gara del Gruppo B degli Europei Under 21.

I giovani tedeschi hanno vinto al debutto negli Europei contro la e nella seconda partita hanno travolto la con un tennistico 6-1.

L'Austria Under 21 invece, dopo aver battuto di misura la Serbia, ha perso per 3-1 contro la Danimarca e quindi ha bisogno di una vittoria per sperare ancora nella difficile qualificazione.

La Germania Under 21 parte tra le favorite della competizione e insegue il terzo successo della sua storia, mentre l'Austria non ha mai vinto gli Europei di categoria e dovrà fare a meno del talentuoso Wolf dopo il grave infortunio subito al debutto.

Negli otto precedenti l'Austria Under 21 non ha mai battuto la Germania Under 21 e ha perso ben sette volte, ottenendo solo un pareggio.

In questa pagina tutte le informazioni su Austria-Germania Under 21: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

AUSTRIA-GERMANIA UNDER 21: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Austria-Germania Under 21 DATA 23 giugno 2019, ore 21.00 DOVE Stadio 'Dacia Arena', Udine ARBITRO Andris Treimanis (Lettonia) TV Rai STREAMING RaiPlay

ORARIO GERMANIA-DANIMARCA UNDER 21

Austria-Germania Under 21, gara valida per la terze e ultima giornata del Gruppo B degli Europei Under 21, si gioca domenica 23 giugno alla 'Dacia Arena' di Udine. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 21 in contemporanea con l'altra gara del girone, Danimarca-Serbia Under 21.

Austria-Germania Under 21, come tutte le partite degli Europei, sarà trasmessa in diretta, in chiaro e in esclusiva in dalla Rai su Rai 2. La telecronaca sarà di Gianni Bezzi e Alberto Bollini.

Austria-Germania Under 21 sarà visibile anche in diretta tramite pc, tablet e smartphone grazia a RaiPlay, piattaforma online della Rai disponibile per tutti senza nessun abbonamento.

AUSTRIA (4-2-3-1): A. Schlager; Ingolitsch, Danso, Posch, Friedl; Lienhart, Ljubic; Horvath, X. Schlager, Honsak; Kvasina.

GERMANIA (4-3-3): Nübel; Klostermann, Baumgartl, Tah, Henrichs; Dahoud, Neuhaus, Maier; Öztunali, Waldschmidt, Richter.