Austria fuori nei playoff Mondiali: Foda si dimette

Franco Foda si è dimesso da comissario tecnico dell'Austria. Dopo l'eliminazione nei playoff Mondiali contro il Galles, il ct tedesco ha deciso di salutare la rappresentativa di cui era ct dal 2018. L'annuncio è arrivato nella giornata di lunedì, ufficialmente.

K.o contro il Galles di Bale per 2-1, in contemporanea con l'eliminazione dell'Italia contro la Macedonia del Nord, l'Austria non è riuscita a qualificarsi per la Coppa del Mondo per la sesta edizione consecutiva, dopo però aver partecipato agli Europei della scorsa estate.

Foda ha così deciso di lasciare il suo ruolo per il mancato accesso ai Mondiali:

L'articolo prosegue qui sotto

"Ho riflettuto molto negli ultimi giorni e ieri sera ho deciso. Avrei potuto avere la possibilità di prolungare il mio contratto ma non mi importa più, mi assumo la responsabilità. È stato un grande onore per me allenare e lavorare con questa squadra. Sono stati quattro anni e mezzo fantastici. Il mio successore allenerà una squadra dal grande potenziale".

Agli Europei, l'Austria di Foda era stata eliminata dall'Italia di Mancini dopo i tempi supplementari. Dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari, gli azzurri si erano portati in vantaggio con Chiesa, raddoppiando con Pessina. A nulla era servita la rete di Saša Kalajdžić, che aveva chiuso il match sul 2-1.

Per due volte consecutive agli Europei, con gli ottavi della scorsa edizione che hanno rappresentato il miglior risultato di sempre per la Nazionale di Vienna, l'Austria non gioca i Mondiali dal 1998, quando in squadra brillava Toni Polster. Il terzo posto del 1954 è lontassimo nel tempo, con le nuove generazioni che non sono ancora riuscite a vivere una Coppa del Mondo con i propri connazionali come protagonisti.

L'addio di Foda all'Austria arriva di fatto a poco più di 24 ore dall'amichevole contro la Scozia, Nazionale che ha visto la propria semifinale playoff contro l'Ucraina rinviata a data da destinarsi per quanto sta succedendo nel paese dell'Est Europa.