Austria-Francia dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Terza giornata del gruppo 1 della Lega A di Nations League: i campioni del mondo in carica della Francia di scena a Vienna contro l'Austria.

AUSTRIA-FRANCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Austria-Francia

Austria-Francia Data: 10-06-2022

10-06-2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport Uno (201 del satellite)

(201 del satellite) Streaming: Sky Go, NOW

Dopo il pareggio contro la Croazia e la sconfitta contro la Danimarca, il cammino della Francia nel gruppo 1 della Lega A di Nations League mette di fronte i transalpini e l’Austria, che ha vinto la prima partita e perso la seconda.

Il girone lo comanda la Danimarca, che ha vinto ambo le gare finora disputate, seguita dall’Austria a 3 e poi da Francia e Croazia, ultime ad un punto.

Nella seconda giornata, l’Austria ha vissuto una serata complicata: l’Ernst Happel Stadion di Vienna, che ospiterà la sfida, è rimasto al buio per un’ora e a fine partita a centrocampo si è formata una grossa buca.

Qui potete trovare tutte le informazioni su Austria-Francia: dalle ultime sulle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

ORARIO AUSTRIA-FRANCIA

Austria-Francia si giocherà venerdì 10 giugno 2022 alle ore 20.45. La sede del match di Nations League sarà l'Ernst Happel Stadion di Vienna.

DOVE VEDERE AUSTRIA-FRANCIA IN TV

Austria-Francia sarà visibile in diretta tv su Sky, che trasmetterà la sfida sul canale Sky Sport Uno (201 del satellite). Non è prevista al momento ccopertura in chiaro.

AUSTRIA-FRANCIA IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati Sky potranno usufruire del servizio Sky Go, piattaforma raggiungibile da app su dispositivi come smartphone o tablet, oppure collegandosi al sito ufficiale via notebook o pc.

L'alternativa è quella di NOW, servizio di streaming on demand di Sky, previo acquisto del pacchetto sport.

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRIA-FRANCIA

AUSTRIA (3-5-2): Lidner; Danso, Alaba, Wöber; Lainer, Laimer, Sabitzer, Schlager, Weimann; Arnautovic, Onisiwo. Ct. Rangnick

FRANCIA (3-4-3): Maignan; Koundé, Kimpembe, L. Hernandez; Coman, Tchouameni, Kanté, T. Hernandez: Mbappé, Benzema, Nkunku. Ct. Deschamps