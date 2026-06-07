Australia vs Turchia: anteprima dei Mondiali FIFA 2026. Tutto quello che c'è da sapere

Coppa del Mondo - Mondiali - Girone D BC Place Vancouver

Australia-Turchia si disputerà il 14 giugno 2026 alle 04:00 GMT / 00:00 EST.

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Australia vs Turchia: contesto della partita

A Vancouver entrambe le squadre cercano punti in un girone difficile. L’Australia di Tony Popovic punta su un gioco compatto e fisico, mentre la Turchia di Vincenzo Montella schiera un attacco tecnico e veloce. Di fronte a un pubblico caloroso e al completo nel modernissimo BC Place, la sfida ha tutte le carte in regola per diventare un classico della Coppa del Mondo.

Con gli Stati Uniti, co-organizzatori del torneo, e il Paraguay ostinato in difesa nell’altro girone, un passo falso alla prima giornata potrebbe essere fatale. Per l’Australia è l’occasione per confermare la propria presenza, integrare diciassette esordienti e mostrare disciplina sul grande palcoscenico. Per la Turchia è il momento in cui una generazione talentuosa deve dimostrare il proprio valore. Sotto i riflettori, la pressione dell’esordio trasformerà BC Place in una pentola a pressione, e solo la solidità tattica e il controllo dei duelli aerei decideranno chi porterà a casa i tre punti.

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La strada verso la Coppa del Mondo FIFA 2026

Il percorso dell'Australia verso il Nord America

Il percorso verso la sesta partecipazione consecutiva è stato agevole nelle prime fasi, poi ricco di colpi di scena. I Socceroos hanno dominato il secondo turno delle qualificazioni asiatiche con sei vittorie su sei, senza subire gol.

La loro tenacia è emersa nel terzo turno a gironi dell’AFC. Con Tony Popovic nuovo tecnico, la squadra ha subito adottato un modulo rigido e disciplinato. Il momento chiave è arrivato a Perth, nello scontro con il Giappone: sotto pressione, gli australiani sono rimasti compatti e hanno vinto grazie a un gol nel finale di Aziz Behich, che ha interrotto dieci anni senza successi contro i Samurai Blue. Il trionfo ha matematicamente garantito il passaggio al Canada.

Il dramma degli spareggi della Turchia

Al contrario, la Turchia ha superato gli spareggi europei per raggiungere la fase finale. Seconda nel Gruppo E dietro la Spagna, con una pesante sconfitta interna per 6-0, ha affrontato il percorso a eliminazione diretta con determinazione.

Il percorso negli spareggi è entrato nella storia del calcio turco, interrompendo un digiuno di 24 anni dai tornei, iniziato dopo il terzo posto del 2002. Sotto la guida di Vincenzo Montella, la Turchia ha prima superato 1-0 una tenace Romania in semifinale.

Il 31 marzo 2026, in un ambiente ostile a Pristina, hanno affrontato un Kosovo motivato. Al 53’ una azione rapida coinvolge Kenan Yildiz e Orkun Kokcu, permettendo a Kerem Akturkoglu di deviare in rete. La difesa ha resistito negli ultimi 30 minuti, garantendo l’1-0 e scatenando festeggiamenti con bandiere giganti tra i tifosi turchi. Così la Turchia è tornata al Mondiale.

Notizie sulle squadre Australia vs Turchia

Notizie sulla squadra australiana

Il ct australiano Tony Popovic ha convocato 26 giocatori, mixando veterani e giovani talenti: ben 17 di loro debuttano in Coppa del Mondo. Nonostante la forte concorrenza interna, restano punti fermi il capitano Mat Ryan, l’attaccante Mathew Leckie, pronto a eguagliare il record di quattro Mondiali, e i veterani Aziz Behich e Jackson Irvine.

La novità più interessante è in attacco: Popovic ha convocato due giocatori senza presenze in nazionale, Cristian Volpato e Tete Yengi del Machida Zelvia, due jolly da lanciare dalla panchina. Sulla fascia agirà il giovane Nestory Irankunda, mentre Jackson Irvine guiderà il centrocampo. In difesa, il gigante Harry Souttar guiderà la linea fisica accanto alla giovane stella Alessandro Circati.

IMAGO

Notizie sulla squadra della Turchia

I Crescent-Stars arrivano a Vancouver con una generazione di talenti d’élite ormai collaudata, che ha superato gli spareggi europei e interrotto un digiuno di 24 anni nel torneo. Il ct Vincenzo Montella, dopo aver verificato la forma fisica di tutti i giocatori al termine dei ritiri, ha effettuato nove tagli per definire una rosa tecnica e veloce di 26 elementi.

Il fulcro del gioco di Montella è il centrocampo, giovane e creativo. I ventunenni Arda Güler e Kenan Yıldız guidano l’attacco, con il compito di aprire varchi dietro le difese. Il capitano Hakan Çalhanoğlu gestisce il ritmo dalla mediana, coperto dal lavoro difensivo di Ferdi Kadıoğlu e dall’esperienza di Zeki Çelik. In attacco probabile titolare Kerem Aktürkoğlu, eroe dei play-off, ma l’attaccante fisico Deniz Gül resta in pole position.

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Profili dei tecnici e filosofie tattiche

Tony Popovic (Australia)

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Leggenda del calcio australiano, Popovic è ricordato come il difensore che fece parte della generazione d’oro dei Socceroos ai Mondiali 2006. Nominato ct a fine 2024, deve modernizzare la squadra senza perdere la sua grinta.

Tatticamente punta su disciplina, difesa solida e preparazione fisica, schierando un 3-4-2-1 che chiude gli spazi centrali, usa terzini offensivi e affida a due centrocampisti fisici il controllo dei secondi palloni. A Vancouver il suo compito principale sarà mantenere la concentrazione difensiva per 90 minuti, aggiungendo un tocco di creatività per sostenere un attacco giovane.

Vincenzo Montella (Turchia)

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Ex attaccante di fama europea, Montella porta in panchina eleganza tattica e flessibilità. Dal 2023 guida la Turchia con un calcio offensivo ma equilibrato, mix di ispirazione emotiva e solida organizzazione.

Montella rifiuta schemi rigidi, prediligendo un 4-2-3-1 fluido con rapida circolazione di palla e allargamento orizzontale del campo. Incoraggia scambi di prima e transizioni veloci, usando una linea d’attacco fluida o un “falso nove” invertito per attirare fuori posizione i centrali avversari. Il suo primo obiettivo è l’equilibrio difensivo: le sue stelle creative devono rientrare in tempo per coprire le transizioni.

Rosa di 26 giocatori per i Mondiali

Rosa dell'Australia per i Mondiali

Portieri: Mathew Ryan, Patrick Beach, Paul Izzo

Difensori: Jordan Bos, Cameron Burgess, Alessandro Circati, Milos Degenek, Jason Geria, Lucas Herrington, Jacob Italiano, Harry Souttar, Kai Trewin

Centrocampisti: Cameron Devlin, Ajdin Hrustic, Jackson Irvine, Connor Metcalfe, Aiden O'Neill, Paul Okon-Engstler

Attaccanti: Nestory Irankunda, Mathew Leckie, Awer Mabil, Mohamed Toure, Nishan Velupillay, Cristian Volpato, Tete Yengi

Convocati della Turchia per la Coppa del Mondo

Portieri: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Difensori: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncüler, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik

Centrocampisti: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Attaccanti: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, Irfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oguz Aydın, Yunus Akgün

Australia-Turchia: i duelli chiave

Harry Souttar vs Deniz Gül: una sfida tra giganti in area. Gül, centravanti del Porto, brilla per visione, forza nei duelli aerei e capacità di tenere palla. Souttar, torre della difesa australiana, dovrà usare elevazione e fisicità per negargli palloni puliti, soprattutto su cross e piazzati.

Arda Güler contro la retroguardia australiana: il giovane talento turco proverà a trovare gli spazi giusti per servire assist o concludere a rete con il suo sinistro. Ma dovrà affrontare una retroguardia solida, plasmata da Tony Popovic sulla disciplina posizionale. Basterà il suo talento a scardinare il blocco basso australiano?

Jackson Irvine vs Hakan Çalhanoğlu: duello tattico in mediana. Çalhanoğlu, playmaker arretrato dell’Inter e capitano turco, eccelle nel palleggio sotto pressione, nella visione di gioco e nei calci piazzati. Irvine dovrà interrompere il suo ritmo, pressarlo con intensità e lanciare le transizioni australiane.

Ultime notizie e probabili formazioni

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma





Confronto diretto

AUS Ultime 2 partite TUR 0 Vittorie 0 Pareggi 2 Vittorie Australia 0 - 1 Turchia

Australia 1 - 3 Turchia 1 Goal segnati 4 Partite con più di 2,5 gol 1/2 Entrambe le squadre a segno 1/2





Classifica

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