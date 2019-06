Australia femminile-Italia femminile dove vederla: Sky o Rai? Canale tv e diretta streaming

Esordio ai Mondiali femminili per l'Italia che affronterà l'Australia: tutte le info sulle formazioni e su come seguire il match in tv e streaming.

I Mondiali femminili sono iniziati col botto: le padrone di casa della hanno strapazzato la con un secco 4-0, tra poco toccherà anche alla nostra fare l'esordio nella competizione.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Le azzurre guidate dal ct Milena Bertolini sfideranno l' , squadra decisamente più esperta in questo torneo: esclusa l'edizione del 1991, le 'Matildas' sono sempre state protagoniste con buoni piazzamenti.

I quarti di finali nelle ultime tre rassegne mondiali rappresentano il miglior risultato raggiunto, a differenza dell'Italia che invece è soltanto alla terza partecipazione dopo venti anni di assenza e i quarti del 1991 come apice.

Sara Gama e compagne possono contare su una crescita prorompente a livello di ranking: secondo la classifica stilata a fine marzo, le azzurre sono la quindicesima forza mondiale (l'ottava se si considerano le Nazionali europee).

In questa pagina troverete tutte le informazioni su Australia femminile-Italia femminile: dalle notizie sulle formazioni a come guardare la gara in diretta tv e streaming.

AUSTRALIA FEMMINILE-ITALIA FEMMINILE IN TV E STREAMING

PARTITA Australia femminile-Italia femminile DATA 9 giugno 2019, 13.00 DOVE Stade du Hainaut, Valenciennes ARBITRO Melissa Borjas (HON) TV Rai, Sky STREAMING RaiPlay, Sky Go

ORARIO AUSTRALIA FEMMINILE-ITALIA FEMMINILE

Australia femminile-Italia femminile si giocherà alle ore 13 di domenica 9 giugno 2019 allo 'Stade du Hainaut' di Valenciennes. Arbitrerà l'incontro l'honduregna Melissa Borjas.

La partita tra Australia femminile e Italia femminile sarà visibile su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite e 472 del digitale terrestre) e Sky Sport Mondiali (202 del satellite e 473 del digitale terrestre). Match disponibile anche in chiaro sulla Rai al canale Rai 2.

Gli abbonati Sky potranno guardare Australia femminile-Italia femminile in diretta grazie al servizio dedicato Sky Go. Per tutti gli altri ci sarà la possibilità di seguirlo su RaiPlay, piattaforma web in cui vengono trasmesse gratuitamente tutte le trasmissioni della Rai.

IN DIRETTA SU GOAL

Chi non avrà l'opportunità di seguire l'incontro in o streaming, potrà godere della diretta testuale di Goal con il racconto in tempo reale delle emozioni provenienti da Valenciennes. Ampio prepartita con curiosità e novità di formazione, fino alle scelte ufficiale dei tecnici e il fischio d'inizio.

AUSTRALIA FEMMINILE (4-4-2): Williams; Carpenter, Polkinghorne, Kennedy, Catley; Yallop, Van Egmond, Kellond-Knight, De Vanna; Kerr, Foord.

ITALIA FEMMINILE (4-3-1-2): Giuliani; Bartoli, Gama, Linari, Guagni; Cernoia, Giugliano, Galli; Girelli; Bonansea, Mauro.