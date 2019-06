Australia femminile-Italia femminile 1-2: doppietta di Bonansea, debutto vincente

Finisce 1-2 tra Australia e Italia, gara di debutto delle azzurre al Mondiale: doppietta di Bonansea nella ripresa, in goal anche Kerr.

L' batte 2-1 l' nella gara di debutto al Mondiale in . In un girone che comprende anche e Giamaica (in campo tra pochi minuti), le azzurre conquistano tre punti molto importanti, mostrando una grande reazione dopo essere passate in svantaggio.

A partire forte sono proprio le ragazze di Milena Bertolini, con Bonansea che riesce a portare in vantaggio le azzurre al nono minuto su un'eccellente verticalizzazione di Giugliano. La gioia dell'Italia dura però solo pochi secondi, giusto il tempo che serve al guardalinee per alzare la bandierina e annullare la rete per fuorigioco. Poi confermato dal VAR.

Con il passare dei minuti cresce l'Australia che, dopo aver impegnato Giuliani in una serie di parate, sblocca la gara al 22'. Atterrata in area di rigore da Gama, Kerr prima si fa parare da Giuliani la sua conclusione dagli undici metri e poi ribadisce in rete il pallone respinto del portiere azzurro.

3 - L'Italia è rimasta imbattuta nel mach d'esordio in tutte e 3 le edizioni dei Mondiali disputati (1991, 1999, 2019): due vittorie e un pareggio. Approccio. #Mondialefemminile #RagazzeMondiali #Bonansea — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 9, 2019

Nella ripresa a ristabilire la parità ci pensa poi Bonansea. Strappata palla a Polkinghorne, la giocatrice della supera Williams con un perfetto destro sul secondo palo. 1-1 e Italia nuovamente in partita, anche se a vedersi annullare una rete per fuorigioco è ancora Kerr.

Stesso epilogo a maglie invertite all'81', quando a essere annullata per una posizione di offside è la rete di Sabatino. Lanciata perfettamente da Giugliano, la giocatrice azzurra prima trova il palo e poi ribadisce in rete. Irregolare però la sua posizione di partenza.

Gara che sembra ormai finita e invece a mandare l'Italia in paradiso ci pensa ancora una volta Bonansea. Il talento della Nazionale trova infatti di testa la rete del definitivo 2-1 al 95', regalando all'Italia una bellissima vittoria all'esordio.