Australia-Egitto: dettagli della partita

Il calcio d'inizio è fissato per il 3 luglio 2026 alle 18:00 GMT (14:00 EST).

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I tenaci Socceroos affrontano i Faraoni imbattuti.

Al Dallas Stadium di Texas si gioca un traguardo storico: due continenti lottano per un posto negli ottavi. Tony Popovic guida i grintosi Socceroos alla seconda fase a eliminazione diretta consecutiva e cerca la prima vittoria in un match ad eliminazione diretta.

Di fronte avranno l’Egitto di Hossam Hassan, che ha già fatto la storia superando per la prima volta la fase a gironi. Con un attacco di alto livello e ancora imbattuti, i Faraoni puntano a proseguire la loro favola eliminando i Socceroos.

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Come sono arrivati fin qui

L’Australia ha chiuso al secondo posto un Gruppo D molto competitivo. Dopo la sconfitta con i padroni di casa statunitensi, gli australiani hanno pareggiato 0-0 con il Paraguay e poi vinto 2-0 sulla Turchia, staccando il biglietto per gli ottavi. Nonostante la solidità difensiva, gli uomini di Popovic dovranno essere più incisivi in attacco, avendo segnato solo due gol nella fase a gironi.

L’Egitto ha chiuso secondo nel Gruppo G senza sconfitte: ha pareggiato con il Belgio, battuto la Nuova Zelanda 3-1 e impattato 1-1 con l’Iran. Con una media di oltre quattro tiri in porta a partita, i Faraoni hanno dimostrato di possedere un attacco versatile, in grado di sbloccare anche le difese più compatte.

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Infortuni chiave e pilastri difensivi da schierare

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In dubbio c’è il capitano Mohamed Salah, alle prese con uno stiramento al bicipite femorale: se non dovesse partire dall’inizio, il peso dell’attacco passerà all’attaccante del Manchester City Omar Marmoush, in un momento di forma smagliante.

Anche l’Australia ha problemi di formazione: gli attaccanti Mathew Leckie e Jacob Italiano sono out per infortunio. I Socceroos si affideranno alla propria difesa, con una linea a tre o a quattro guidata da Harry Souttar e dal giovane Alessandro Circati a protezione di Patrick Beach.

La chiave sarà la gestione delle fasce contro la rapidità nelle transizioni verticali.

La chiave sarà la gestione degli spazi sulle fasce. L’Egitto punta a sovraccaricare la fascia sinistra, dove Marmoush e i terzini si scambiano rapidamente i ruoli per attirare fuori posizione i centrali australiani e innescare scambi ravvicinati in area.

L’Australia punterà sulla solidità difensiva e, in contropiede, sfrutterà la velocità della giovane promessa Nestory Irankunda per colpire un’Egitto spesso vulnerabile quando viene preso in velocità.

Le difese collaudate verranno messe alla prova.

L’Australia dovrà mantenere alta la concentrazione in difesa, perché ogni spazio lasciato a Marmoush o a Salah verrà punito.

L’Egitto dovrà superare la prova mentale di sfondare un blocco basso senza esporsi ai contropiedi. Chiave sarà il contenimento dei mediani per fermare le transizioni prima che arrivino a Irankunda.

Probabile formazione dell’Australia contro l’Egitto

Beach; Circati, Souttar, Herrington; Bos, O'Neill, Irvine, Behich; Volpato, Irankunda, Metcalfe

Probabile formazione dell’Egitto contro l’Australia

Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Ateya, Saber; Ziko, Salah, Ashour; Marmoush

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Convocazione dell’Australia (26 giocatori)

Portieri: Mathew Ryan, Paul Izzo, Patrick Beach

Difensori: Harry Souttar, Lucas Herrington, Jacob Italiano, Alessandro Circati, Cameron Burgess, Aziz Behic, Jordan Bos, Jason Geria, Miloš Degenek, Kai Trewin

Centrocampisti: Jackson Irvine, Aiden O’Neill, Connor Metcalfe, Ajdin Hrustić, Cameron Devlin, Paul Okon-Engstler

Attaccanti: Nestory Irankunda, Mathew Leckie, Nishan Velupillay, Tete Yengi, Awer Mabil, Cristian Volpato, Mohamed Touré

Rosa dell’Egitto composta da 26 giocatori

Portieri: Mohamed El Shenawy, Mostafa Shobeir, Mohamed Alaa

Difensori: Mohamed Hany, Tarek Alaa, Hamdy Fathy, Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Hossam Abdelmaguid, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fotouh, Karim Hafez

Centrocampisti: Marwan Attia, Mohanad Lasheen, Nabil Emad, Mahmoud Saber, Ahmed Sayed "Zizo", Emam Ashour, Mostafa Ziko, Mahmoud Hassan "Trezeguet", Ibrahim Adel, Haissem Hassan

Attaccanti: Mohamed Salah, Omar Marmoush, Aqtay Abdallah, Hamza Abdelkarim

Notizie sulla squadra e formazioni

Tony Popovic non ha ancora confermato la formazione dell’Australia e al momento non ci sono infortuni o squalifiche per i Socceroos. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti a ridosso del calcio d’inizio.

L’Egitto teme per Mohamed Salah, uscito con uno stiramento al bicipite femorale nel pari con l’Iran. L’attaccante del Liverpool è in dubbio e verrà valutato fino all’ultimo. Nessun altro infortunio o squalifica per i Faraoni; la formazione sarà definita a ridosso del match.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Condizione

L’Australia ha vinto 1, pareggiato 2 e perso 2 delle ultime 5 gare. Nell’ultimo match ha chiuso 0-0 col Paraguay il 26 giugno, qualificandosi come seconda del Gruppo D. In precedenza avevano perso 2-0 con gli Stati Uniti. L’unica vittoria è arrivata all’esordio, 2-0 sulla Turchia. Nelle amichevoli pre-torneo avevano pareggiato 1-1 con la Svizzera e perso 1-0 col Messico, segnando 4 gol e subendone 4 in 5 match.

L’Egitto ha vinto 1, pareggiato 2 e perso 2 nelle ultime 5. L’ultimo match è stato l’1-1 con l’Iran del 27 giugno, in cui Salah si è infortunato. In precedenza aveva battuto 3-1 la Nuova Zelanda il 22 giugno, sua prima vittoria ai Mondiali, e pareggiato 1-1 con il Belgio all’esordio. In precedenza aveva perso 2-1 con il Brasile e vinto 1-0 con la Russia in amichevole. In totale ha segnato cinque gol e subiti quattro.

Storia degli scontri diretti

AUS Ultima partita EGI 0 Vittorie 0 Pareggi 1 Vittoria Egitto 3 - 0 Australia 0 Goal segnati 3 Partite con più di 2,5 gol 1/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

Le due squadre si sono affrontate una volta sola, in un'amichevole il 17 novembre 2010 vinta 3-0 dall'Egitto. Non ci sono altri precedenti.

Classifiche

L’Australia ha chiuso seconda nel Gruppo D, l’Egitto seconda nel Gruppo G.