Australia-Egitto: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Australia-Egitto: dettagli della partita

Il calcio d'inizio è fissato per il 3 luglio 2026 alle 18:00 GMT (14:00 EST).

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Una sfida da record: i tenaci Socceroos affrontano i Faraoni imbattuti

Al Dallas Stadium di Texas due continenti si affrontano per un posto negli ottavi. Tony Popovic guida l’Australia, determinata a raggiungere per la seconda volta di fila la fase a eliminazione diretta e a conquistare la prima vittoria in un match ad eliminazione diretta.

Di fronte avranno l’Egitto di Hossam Hassan, che ha già fatto la storia superando per la prima volta la fase a gironi. Con un attacco di alto livello, i “Faraoni” imbattuti puntano a proseguire la loro favola eliminando i Socceroos.

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Come sono arrivati fin qui

L’Australia ha chiuso al secondo posto un Gruppo D molto competitivo. Dopo la sconfitta con i padroni di casa degli Stati Uniti, gli australiani hanno pareggiato 0-0 con il Paraguay e poi vinto 2-0 sulla Turchia, staccando il biglietto per gli ottavi. Pur solidi in difesa, gli uomini di Popovic dovranno essere più incisivi in attacco, avendo segnato solo due reti nel girone.

L’Egitto ha chiuso secondo nel Gruppo G senza sconfitte: ha pareggiato con il Belgio, battuto la Nuova Zelanda 3-1 e impattato 1-1 con l’Iran. Con una media di oltre quattro tiri in porta a partita, i Faraoni hanno dimostrato di possedere un attacco versatile, in grado di smantellare anche le difese più compatte.

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Infortuni chiave e pilastri difensivi da schierare

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Il capitano Mohamed Salah convive con uno stiramento al bicipite femorale e il suo impiego sarà valutato fino all’ultimo. In caso di suo utilizzo a mezzo servizio, il peso creativo passerà all’attaccante del Manchester City Omar Marmoush, attualmente in grande forma.

Anche l’Australia ha problemi di formazione: gli attaccanti Mathew Leckie e Jacob Italiano sono out per infortunio. I Socceroos si affideranno alla solida difesa, con Souttar e Circati a protezione di Beach.

La chiave sarà la gestione delle fasce contro la rapidità delle transizioni verticali.

La chiave sarà la gestione degli spazi sulle fasce. L’Egitto punta a sovraccaricare la fascia sinistra, dove Marmoush e i terzini si scambiano ruoli per attirare fuori posizione i centrali australiani e creare passaggi rapidi in area.

L’Australia punterà prima di tutto a difendersi, per poi lanciare transizioni verticali e punire gli avversari che si spingono in avanti. I Socceroos sfrutteranno la velocità della giovane promessa Nestory Irankunda in contropiede, puntando a sfruttare una difesa egiziana spesso vulnerabile quando viene colta alta.

Le difese collaudate verranno messe alla prova.

L’Australia dovrà restare concentrata in difesa: basta un varco per subire la velocità di Marmoush o un inserimento di Salah.

L’Egitto dovrà superare la prova mentale di sfondare un blocco basso senza esporsi ai contropiedi. Chiave sarà il contenimento dei mediani per bloccare le transizioni prima che arrivino a Irankunda.

Probabile formazione dell’Australia contro l’Egitto

Beach; Circati, Souttar, Herrington; Bos, O'Neill, Irvine, Behich; Volpato, Irankunda, Metcalfe

Probabile formazione dell’Egitto contro l’Australia

Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Ateya, Saber; Ziko, Salah, Ashour; Marmoush

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Statistiche chiave di Australia-Egitto

È il loro primo incrocio ai Mondiali FIFA. L’unico precedente è la Presidents Cup 1987 in Corea del Sud, torneo amichevole: l’Australia passò in semifinale ai rigori dopo lo 0-0. L’ultima sfida è un’amichevole del novembre 2010 al Cairo, vinta 3-0 dall’Egitto.

Per l’Australia è la terza sfida ai Mondiali contro un’africana: nel 2010 pareggiò 1-1 col Ghana e nel 2022 batté 1-0 la Tunisia, entrambe nella fase a gironi.

Per l’Australia è la terza volta agli ottavi: nel 2006 perse 1-0 con l’Italia, nel 2022 2-1 con l’Argentina, entrambe future vincitrici.

Per l’Egitto è la prima volta agli ottavi, ma nel 1934 aveva già giocato un primo turno a eliminazione diretta, perdendo 4-2 contro l’Ungheria.

L’Egitto è attualmente imbattuto da tre gare (1 vittoria, 2 pareggi), la sua serie più lunga in Coppa del Mondo.

Contro l’Iran ha segnato per la quinta gara consecutiva, eguagliando la propria striscia record in Coppa del Mondo.

Contro squadre dell’AFC ha perso 2-1 con l’Arabia Saudita nel 2018 e pareggiato 1-1 con l’Iran nel 2026.

Convocazione dell’Australia (26 giocatori)

Portieri: Mathew Ryan, Paul Izzo, Patrick Beach

Difensori: Souttar, Herrington, Italiano, Circati, Burgess, Behic, Bos, Geria, Degenek, Trewin

Centrocampisti: Jackson Irvine, Aiden O’Neill, Connor Metcalfe, Ajdin Hrustić, Cameron Devlin, Paul Okon-Engstler

Attaccanti: Nestory Irankunda, Mathew Leckie, Nishan Velupillay, Tete Yengi, Awer Mabil, Cristian Volpato, Mohamed Touré

Rosa dell’Egitto composta da 26 giocatori

Portieri: Mohamed El Shenawy, Mostafa Shobeir, Mohamed Alaa

Difensori: Mohamed Hany, Tarek Alaa, Hamdy Fathy, Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Hossam Abdelmaguid, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fotouh, Karim Hafez

Centrocampisti: Marwan Attia, Mohanad Lasheen, Nabil Emad, Mahmoud Saber, Ahmed Sayed "Zizo", Emam Ashour, Mostafa Ziko, Mahmoud Hassan "Trezeguet", Ibrahim Adel, Haissem Hassan

Attaccanti: Mohamed Salah, Omar Marmoush, Aqtay Abdallah, Hamza Abdelkarim

Notizie sulla squadra e formazioni

Tony Popovic non ha ancora confermato la formazione dell’Australia e al momento non ci sono infortuni o squalifiche per i Socceroos. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti a ridosso del calcio d’inizio.

L’allenatore dell’Egitto, Hossam Hassan, attende con ansia notizie sulle condizioni di Mohamed Salah, uscito per uno stiramento al bicipite femorale nel pareggio contro l’Iran. L’attaccante del Liverpool è in dubbio per gli ottavi e la sua presenza sarà valutata dallo staff medico fino all’ultimo. Non ci sono altre squalifiche o infortuni per i Faraoni e la formazione verrà definita più vicino al calcio d’inizio.

Forma

L’Australia ha vinto 1, pareggiato 2 e perso 2 delle ultime 5 gare. Nell’ultima uscita ha chiuso 0-0 col Paraguay il 26 giugno, qualificandosi come seconda del Gruppo D. In precedenza avevano perso 2-0 con gli Stati Uniti. L’unica vittoria è arrivata all’esordio, 2-0 sulla Turchia. Nelle amichevoli pre-torneo avevano pareggiato 1-1 con la Svizzera e perso 1-0 col Messico, segnando quattro gol e subendone altrettanti.

L’Egitto ha vinto 1, pareggiato 2 e perso 2 nelle ultime 5. L’ultimo match è stato l’1-1 con l’Iran del 27 giugno, in cui Salah si è infortunato. In precedenza aveva battuto 3-1 la Nuova Zelanda (prima vittoria ai Mondiali) e pareggiato 1-1 con il Belgio all’esordio. In precedenza aveva perso 2-1 col Brasile e vinto 1-0 sulla Russia in amichevole. In totale ha segnato cinque gol e ne ha subiti quattro.

Storia degli scontri diretti

AUS Ultima partita EGI 0 Vittorie 0 Pareggi 1 Vittoria Egitto 3 - 0 Australia 0 Goal segnati 3 Partite con più di 2,5 gol 1/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

Le due squadre si sono affrontate una sola volta, in un'amichevole il 17 novembre 2010 vinta 3-0 dall'Egitto.

Classifiche

L’Australia ha chiuso al secondo posto nel Gruppo D, l’Egitto al secondo nel Gruppo G.