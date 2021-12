Ausilio carica l’Inter: ”Perdere Conte, Lukaku e Hakimi poteva ammazzare chiunque, non noi"

A Sky Sport 24, il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ritorna a parlare dell'estate turbolenta in casa nerazzurra che sembrava aver ridimensionato le ambizioni dei campioni d'Italia in carica. Malgrado lo scudetto, sono andati via tre pezzi da 90: l'allenatore Conte e i calciatori Lukaku e Hakimi.

Tre addii che "ammazzato chiunque" per dirla all'Ausilio. Non solo: bisogna considerare anche lo choc patito per quanto accaduto ad Eriksen durante Euro 2020. E invece l'Inter è ancora in testa al campionato con un gioco brillante e nuovo allenatore, Simone Inzaghi, che, malgrado le diffidenze iniziali, ha conquistato la piazza.

Così il direttore sportivo dell'Inter a Sky Sport 24, durante un'intervista rilasciata al programma di approfondimento "23"

"Non ci siamo mai persi d'animo, ci siamo guardati in faccia dicendoci che sarebbe stata una montagna enorme da scalare, ma il bello di questo sport è che c'è subito un'occasione. La situazione è stata dipinta peggio rispetto a quella che era la realtà, non ci si può arrendere alla prima difficoltà. Perdere un allenatore importante come Conte, un giocatore come Hakimi, poi successivamente Eriksen e Lukaku, poteva ammazzare sportivamente chiunque, non noi".

In effetti l'Inter vola, prima in campionato e agli ottavi di Champions League. Un momento d'oro, frutto anche della capacità di reazione al momento difficile patito in estate con la perdita di elementi molto importanti per la crescita della squadra.